"Нема про що говорити": експрем'єр оцінив можливу зустріч Зеленського і Путіна Путін хоче примусити Україну до "дружби на своїх умовах", заявив Арсеній Яценюк

11:41, Сьогодні

Зустріч президентів України і Росії Володимира Зеленського і Володимира Путіна не має сенсу, оскільки Кремль відмовляється обговорювати деокупацію Криму і Донбасу.

Таку думку висловив в ефірі програми "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" експрем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

"Щодо вірогідної зустрічі Путіна з Зеленським - я взагалі не розумію змісту цієї зустрічі. Про що зустрічатись? Володимир Путін сказав – я готовий зустрітися з Зеленським, і ми будемо обговорювати двосторонні відносини, тільки не будемо обговорювати Крим, Донецьк, Луганськ. А що тоді ми будемо обговорювати з вами? Який предмет обговорення? Володимир Путін разом зі своєю армією захопив територію України. Це такий "русский стеб" – він вміє це робіти. Він фактично оголошує – ви приїжджайте до мене в Москву, ви ж васали, я вам порядок денний сказав. Ви повинні приїхати до мене в Москву і розповісти про те, як ми будемо далі дружити на умовах, які виставив Володимир Путін. А те, що стосується Криму, Донецька й Луганська - це вже вирішені питання для Росії, це наші території. Тому я не бачу жодного змісту в цій зустрічі", - заявив політик.

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За словами Яценюка, треба реально дивитись на речі – станом на сьогодні Путін не піде на жодні поступки.

"Українська держава і президент повинні усвідомити - нам треба ставати сильніше кожен день - економічно, військово і політично. Настане той час, коли Росія ослабне, і наша переговорна позиція буде сильнішою", - наголосив він.

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Президент України Володимир Зеленський на форумі Ялтинської європейської стратегії, який транслював телеканал "Україна 24", заявив, що розраховує на предметну зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним. За його словами, результатом такої зустрічі може стати обмін утримуваними особами.

"Мене цікавить, чи можемо ми предметно зустрітися. Не декларативно, як робить це він з деякими країнами, а дійсно зустрітися більш предметно, ніж це було на першій зустрічі в "нормандському форматі"... Якщо буде зустріч у "нормандському форматі" - ми працюємо над цією зустріччю - то буде повернення якоїсь кількості людей", - сказав він.

Раніше речник Володимира Зеленського Сергій Никифоров заявив, що президент України готовий зустрітися з Володимиром Путіним у будь-який момент. Сам Путін заявляв, що готовий зустрітися з Зеленським, якщо той приїде до Москви.

Російський правозахисник Марк Фейгін в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що Володимир Путін не хоче зустрічі з Володимиром Зеленським.

"Така зустріч швидше в мінус Путіну буде. Зеленський зуміє на такій зустрічі виставити Путіна скаженим диктатором. Цього вони теж не хочуть. Тому я думаю, що зустрічі ніякої не буде", - вважає Фейгін.