Волкер: США не мають на меті приєднатися до "нормандського формату" США відіграють свою важливу роль і поза межами цього формату, пояснив дипломат

16:11, Сьогодні

США не ставлять перед собою мету приєднатися до переговорів щодо Донбасу в "нормандському форматі".

Про це розповів у бесіді під час форуму YES Brainstorming, який транслював телеканал "Україна 24", американський дипломат, спецпредставник США з питань України в 2017-2019 роках Курт Волкер.

"Хотів би зазначити, що це не мета США - приєднатися до нормандського формату, навряд чи це станеться. І це не так уже й важливо, тому що США відіграють свою важливу дипломатичну роль і поза межами цього формату. Ми координуємо, проводимо діалог, ми залучаємо і Німеччину, і Канаду, інші країни, ми добре поінформовані щодо позиції західного світу, добре знаємо позицію Росії. Практично не дуже важливо, наскільки ми беремо участь саме в "нормандському форматі", - заявив Волкер.

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YES Brainstorming організований Ялтинською європейською стратегією (YES) та Фондом Віктора Пінчука.

Раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак в ефірі телеканалу "1+1" зазначив, що США готові долучатися до переговорів з Україною і Росією щодо Донбасу й Криму.

"Усі перемовини можуть відбутися, коли є погодження на це всіх сторін. Можу тільки вам сказати, що Сполучені Штати готові, і вони підтвердили це, брати участь і зробити все від них залежне, щоб допомогти Україні припинити війну і забезпечити систему стійкої безпеки нашої країни", - цитує Єрмака "Укрінформ".

Політолог-міжнародник Тарас Семенюк говорив про те, що США не братимуть участь в "нормандському форматі". Крім того, вони не зацікавлені в протистоянні з Росією, і військова допомога Україні буде вибудовуватися виходячи з цих принципів.