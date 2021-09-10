"Можемо взяти Донецьк і Луганськ": військовий експерт пояснив гучну заяву Данілова Армія повинна бути готова відновити територіальну цілісність будь-якої миті, заявив Олег Жданов

19:04, Сьогодні

Україні потрібно всіляко пропагувати можливості своїх Збройних сил, щоб зробити дипломатію щодо Донбасу більш ефективною.

Про це розповів в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" військовий експерт Олег Жданов, коментуючи слова секретаря РНБО Олексія Данілова про готовність української армії взяти Донецьк і Луганськ.

"Головне призначення збройних сил будь-якої країни - це захист суверенітету і територіальної цілісності. І пан Данілов тут просто висловив, що ми для того і тримаємо збройні сили, щоб вони були готові відновити територіальну цілісність будь-якої миті, якщо буде наказ. І, до речі, будь-які дипломатичні переговори потрібно починати з того, що твоя армія готова виконати завдання за призначенням. Тобто силовим шляхом звільнити ці території. І тоді дипломатія стає дуже ефективною", - сказав експерт.

Читайте також: Візит Зеленського до США: Росія програла в питанні Донбасу – Фейгін

За його словами, військові навчання Росії "Захід-2021" і така риторика - "це паралельні процеси".

"Сьогодні головна мета цих навчань - залякати НАТО і показати, що недоцільно накопичувати війська на кордонах Росії або країн, де є інтереси Росії. Але нам потрібно пропагувати й всіляко поширювати бойові можливості наших збройних сил, що вони здатні сьогодні виконувати завдання, захищати Україну і відновити територіальну цілісність у межах України", - підкреслив Жданов.

Читайте також: Поганий знак — політексперт висловився про російську бронетехніку в ОРДЛО

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив в ефірі телеканалу "1+1", що Збройні сили України можуть звільнити окуповані Донецьк і Луганськ, якщо отримають такий наказ.

"Наша армія може виконати будь-яке завдання... Якщо сьогодні наш верховний головнокомандувач дасть команду взяти Донецьк і Луганськ, то вони можуть це зробити. Але, що робити з тими десятками й сотнями тисяч людей, які можуть загинути? Хто за це нестиме відповідальність?", - заявив Данілов.

Зазначимо, що на Донбасі за останні дні зафіксовано різке збільшення кількості обстрілів. Бойовики обстрілюють по всій лінії розмежування.