"300 км до Харкова": військовий експерт сказав, звідки чекати удару армії Росії Україна не повинна втрачати пильність, заявив Олександр Мусієнко

09:57, Сьогодні

Найбільша військова загроза для України з боку Росії йде не з Білорусі, де проходять навчання "Захід-2021", а з іншого напрямку.

Таку думку висловив в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" військовий експерт Олександр Мусієнко.

"Тих загроз, які можуть йти з Білорусі, зараз не дуже багато, попри те, що багато експертів заявляють, що мало не наступ може бути звідти. Для нас загрози залишаються незмінними: 20-та і 8-ма армії, які знаходяться практично в Воронежі - 20-та армія знаходиться там зі штабом, це 300 км до Харкова. Там ударна група військ створена і продовжує створюватися. Це ті самі армійські об'єднання, які беруть участь у цих навчаннях. Загроза - це саме цей напрямок", - пояснив військовий експерт.

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За його словами, на білоруському напрямку "найважливіше відстежувати, що в них відбуватиметься з авіацією, з ракетами на військовій базі Барановичі на південному заході Білорусі".

"Потрібно буде відстежувати, чи залишиться щось, чи вийде все, чи залишиться обмежена кількість. Поки що можна зі стриманими прогнозами сказати, що якщо щось і залишиться російське, то в невеликих обсягах. Але разом з тим, з огляду на те, що нарощується мілітаристська істерія в Росії, втрачати пильність не можна", - підкреслив Мусієнко.

Раніше позаштатний радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що російсько-білоруські навчання "Захід-2021" не несуть суттєвої загрози для України.

"Реальної загрози в сенсі "тучи враждебные веют над нами", як мені здається, немає. Є збільшення військової небезпеки стосовно України, яке пов'язане з проведенням цих навчань. Вони масштабніші, ніж безпосередньо активна фаза, яка пройде на території Білорусі. Починаючи з 2017 року, росіяни залучать під час цих навчань від 150 до 250 тис. військовослужбовців по всій території Росії, це стратегічні навчання з перекиданням сил з Далекого Сходу. Проте саме такі навчання були й у 2017 році, у 2019 - як ми бачимо, тоді нічого не сталося", - сказав Арестович.

Своєю чергою радник лідера білоруської опозиції Світлани Тихановської Франтішек Вячорка висловив упевненість, що російські війська не залишаться в Білорусі після навчань.

Спільні стратегічні навчання Росії та Білорусі "Захід-2021" проходять на полігонах двох країн з 10 по 16 вересня.