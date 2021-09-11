Політик із США про безвіз і вільну торгівлю з Україною: і те, й інше можна досягти Візит Зеленського до Нью-Йорка має зміцнити зв'язки США та України, вважає Борис Пінкус

19:25, Сьогодні

Україна зміцнює зв'язки зі США, отримання безвізового режиму і вільної торгівлі зі Штатами є для неї досяжним завданням.

Про це в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" розповів керівник окружного відділення Республіканської партії по 45 округу Асамблеї штату Нью-Йорк Борис Пінкус, оцінюючи підсумки переговорів президентів України і США Володимира Зеленського і Джо Байдена.

"Головне досягнення президента Зеленського у США - це те, що Америка повно і цілком, як на рівні президента США, так і Конгресу, підтримує цілісність і незалежність України, і Донбас був, є і залишиться частиною України, так само, як і Крим повернуть в зону впливу України. Цього будемо домагатися незалежно від того, що у нас в Білому домі. Я хочу зробити великий акцент на результатах візиту. Після візиту Зеленського рейтинг популярності України виріс на 4%, було 62%, сьогодні 66%", - розповів американський політик.

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Як зазначив Пінкус, майбутній візит Зеленського на сесію Генасамблеї ООН у Нью-Йорку і зустріч з конгресменами обіцяють бути ще більш корисними для зміцнення зв'язків США і України.

"Ми на своєму рівні проявляємо ініціативу про підтримку в тому, щоб Україна і США мали зону вільної торгівлі і був безвізовий режим. І те, і інше можна досягти", - додав він.

Нагадаємо, що за результатами зустрічі президентів Володимира Зеленського і Джо Байдена була оприлюднена спільна заява України і США про стратегічне партнерство.

Зокрема, Україна і США домовилися активізувати роботу Комісії зі стратегічного партнерства (КСП).

Сторони закликали Росію виконати зобов'язання з припинення вогню на сході України. США підтвердили, що "ніколи не визнають російську спробу анексії Криму".

США заявили про готовність виділити 463 млн доларів на підтримку реформ в Україні, 60 млн доларів військової допомоги, 45 млн доларів гуманітарної допомоги.

Також США пообіцяли не допустити використання Росією "Північного потоку-2" як геополітичної зброї.