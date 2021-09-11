"Ваше місце біля диктатора": білоруський опозиціонер посперечався зі скандальним нардепом Колишній "слуга народу" Євген Шевченко стверджує, що в Білорусі немає політичних репресій

19:55, Вчора

Білоруський опозиціонер Павло Латушко і народний депутат України Євген Шевченко, відомий симпатіями до самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, влаштували сварку в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна 24".

Євген Шевченко заявив, що в Білорусі відсутні політичні репресії, а більшість населення - на боці Лукашенка.

"Ви готові платити мільярди гривень, щоб зміцнювати північний кордон України? Ви готові стати жебраками заради цих людей, щоб ми їх просто привели до влади? Чому вони висловлюють думку всієї Білорусі? Я бував у Білорусі, ніхто його (Павла Латушка - ред.) там не любить, є маленький прошарок людей, які хочуть його бачити, але більшість людей - за Лукашенка. І в Білорусі ніяких репресій вже немає! Щобільше, є людина, Юрій Воскресенський, який займається тим, щоб політв'язнів звільнити. І Україна зараз могла б стати адвокатом Білорусі в Європі, а Білорусь - адвокатом з Росією", - підкреслив нардеп.

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У відповідь Павло Латушко заявив, що Шевченко пропонує українцям дружбу з терористичним режимом.

"Лукашенко вбиває Білорусь з 90-х років, він робив це минулого року, стріляють в людей на вулицях Мінська, інших міст Білорусі. 40 тис. осіб пройшли через в'язниці, тисячі політичних в'язнів, сотні тисяч тих, хто виїхав. Ви не бачите, скільки в Україні білорусів? І ви пропонуєте дружити з ким - з терористом, людиною, яка розв'язує нацизм у Білорусі? Ви вірите в цю казку, що білоруси хочуть бачити Лукашенка президентом? Ви дійсно не були в Білорусі, були тільки в одному місці - біля палацу, в палаці диктатора. Ось ваше місце - спілкуватися з диктаторами!" - заявив опозиціонер.

Нагадаємо, нардеп Євген Шевченко неодноразово зустрічався з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, попри те, що Україна його офіційно не визнає.

Раніше він після скандальних виборів у Білорусі привітав Олександра Лукашенка з переобранням на посаду президента. Також Шевченко виступав з критикою учасників протестів проти Лукашенка.

Через свою позицію Шевченко був виключений зі складу парламентської фракції "Слуга народу".