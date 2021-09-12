Безсмертний: Переговори щодо Донбасу в Мінську - програш української дипломатії Учасники української делегації в Мінську піддавалися ризику бути затриманими

15:02, Сьогодні

Переговори Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу в Мінську були програшем української дипломатії, оскільки проходили "на майданчику супротивника".

Про це в ефірі програми "Україна з Тиграном Мартиросяном" на телеканалі "Україна 24" розповів політик і дипломат, ексучасник Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу Роман Безсмертний.

"Першим місцем проведення переговорів була Женева, Кремль відмовився. І це не добра воля Лукашенка, просто переведення війни на поле битви супротивника. Саме ведення переговорів у Мінську є програшем української дипломатії, я про це кажу з самого початку, починаючи з того, що кожного з нас могли затримати, і це не мало б абсолютно ніяких наслідків", - сказав дипломат.

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Безсмертний заявив, що щодо таких людей як він існували кримінальні справи, і тільки особисті домовленості на найвищому рівні дозволяли йому перетинати кордон Білорусі.

"Я не сприймаю тезу про те, що це була добра воля Лукашенка. Переведення переговорів на майданчик супротивника, де він контролює делегацію, прослуховує її, супроводжує тощо", - зазначив він.

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Нагадаємо, голова МЗС Дмитро Кулеба заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", що новий майданчик для переговорів ТКГ щодо Донбасу поки що не обговорюється.

"Цими днями відбувалося засідання ТКГ онлайн, абсолютно ніяких змін, ніяких перспектив. Поки що ніяких перспектив виходу ТКГ з онлайну в офлайн немає. Тому всі працюють… Якщо чесно, це питання зараз не на порядку денному – питання альтернативного Мінську міста, ми це не обговорюємо", - сказав він.

Раніше радник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович заявив, що перемовини щодо Донбасу фактично заблоковані через команди президента Росії Володимира Путіна. Так він прокоментував те, що Росія вчергове зірвала роботу гуманітарної підгрупи ТКГ з врегулювання ситуації на Донбасі.

"Російська сторона постійно висовує все нові й нові умови. Я так бачу, що вони не хочуть брати на себе відповідальність за черговий зрив", — заявив Арестович.