Зустрічі Зеленського і Путіна не буде, Росії потрібен конфлікт - дипломат Роман Безсмертний порадив українській владі "зняти тезу про необхідність діалогу з Кремлем"

15:41, Сьогодні

Зустріч президентів Росії та України Володимира Путіна і Володимира Зеленського найближчим часом не відбудеться, тому що вона не потрібна Кремлю.

Про це розповів в ефірі програми "Україна з Тиграном Мартиросяном" на телеканалі "Україна 24" український дипломат і політик, ексучасник Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу Роман Безсмертний.

"Такої зустрічі не буде, і не тому, що її не хоче Зеленський. На таку зустріч не піде Путін. Вона йому з точки зору нинішньої ситуації абсолютно не потрібна. Путіну потрібен конфлікт", - заявив він.

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Дипломат нагадав, що в Росії наближаються вибори до Держдуми:

"Путін ніколи не йшов до виборів шляхом розрядки, він завжди доводив ситуацію до крайньої напруги. Зараз таким акордом буде Білорусь. Там не буде повної анексії, але це черговий крок до входження Кремля в Білорусь".

При цьому Безсмертний зазначив, що Україна сьогодні Кремлю не по зубах.

"Для мене очевидно, що українській владі потрібно забезпечити єдність суспільства і влади, тоді вона буде сильною. А тезу про необхідність діалогу з Кремлем я б рекомендував українській владі зняти. Після вдалого святкування Дня Незалежності, візиту до Вашингтона впасти обличчям і поїхати на діалог з Путіним, який закінчиться словами "ні" за всіма складовими, - програшний акт", - вважає він.

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Президент України Володимир Зеленський на форумі Ялтинської європейської стратегії, який транслював телеканал "Україна 24", заявив, що розраховує на предметну зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним. За його словами, результатом такої зустрічі може стати обмін утримуваними особами.

"Мене цікавить, чи можемо ми предметно зустрітися. Не декларативно, як робить це він з деякими країнами, а дійсно зустрітися більш предметно, ніж це було на першій зустрічі в "нормандському форматі"... Якщо буде зустріч у "нормандському форматі" - ми працюємо над цією зустріччю - то буде повернення якоїсь кількості людей", - сказав він.

Раніше речник Володимира Зеленського Сергій Никифоров заявив, що президент України готовий зустрітися з Володимиром Путіним у будь-який момент. Сам Путін заявляв, що готовий зустрітися з Зеленським, якщо той приїде до Москви.

Російський правозахисник Марк Фейгін в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що Володимир Путін не хоче зустрічі з Володимиром Зеленським.

"Така зустріч швидше в мінус Путіну буде. Зеленський зуміє на такій зустрічі виставити Путіна скаженим диктатором. Цього вони теж не хочуть. Тому, я думаю, що зустрічі ніякої не буде", - вважає Фейгін.