"Україна і Росія в капкані": політтехнолог про загрозу великої війни між країнами Росія стримано відреагувала на слова Зеленського про загрозу війни, зазначив Гліб Павловський

18:11, Сьогодні

Ймовірність відкритої війни між Росією та Україною залишається високою, сторони весь час перебувають на межі.

Про це заявив в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" російський публіцист і політтехнолог Гліб Павловський, коментуючи слова президента України Володимира Зеленського про можливу війну з Росією і реакцію Кремля.

"Мене здивувало, що відповідь (Росії на слова Зеленського про війну - ред.) була порівняно стримана. Я міг би очікувати якоїсь більш істеричної відповіді. Якщо говорити про фактичний бік справи, нічого доброго в нинішньому становищі немає, і дійсно сторони знаходяться весь час на межі початку війни. Це пов'язано не тільки з планами, війна не завжди йде за планом. За такого стану фронту вона може дійсно виникнути, а якщо виникне, то дуже швидко стане повномасштабною, оскільки там зав'язано багато інтересів багатьох країн", - заявив російський політтехнолог.

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За його словами, нинішня ситуація є "капканом для Росії та України".

"Що б не зробила Росія, Україна змушена буде відповідати, хоч би що зробила Україна - Росія з великим задоволенням відповість. У цьому проблема, а зовсім не в справедливості, вона почнеться вже потім, десь після війни. Поки ми перебуваємо в ситуації квітня-травня цього року, коли війна мало не почалася", - заявив Павловський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на форумі YES Brainstorming заявив, що ймовірність війни з Росією існує. На питання про можливість повномасштабної війни з РФ президент відповів:

"Вважаю, може бути... Це найстрашніше, що може бути... Але, на жаль, така ймовірність є".

Зеленський додав, що можлива війна буде найбільшою помилкою Росії.

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков у відповідь заявив, що РФ сприйняла заяву Зеленського "з жалем".

"Ми не хотіли б вдаватися до якихось апокаліптичних очікувань", - сказав Пєсков.