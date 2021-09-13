Росія більше не скаже "нас там нєт" – учасниця ТКГ про вибори в ОРДЛО Жителів Донбасу змушують голосувати на виборах до Держдуми, заявила Тетяна Іванова

14:13, Сьогодні

Після того як жителі окупованих районів Донбасу проголосують на виборах до Держдуми Росії, Кремль більше не зможе стверджувати, що "нас там нєт".

Про це заявила в ефірі програми "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" учасниця української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Тетяна Іванова.

"Не тільки студентів змушують голосувати на майбутніх російських виборах, це стосується і "державних службовців" в ОРДЛО. Це не тільки студентів стосується, це дуже велика частина населення Донбасу, яка проживає на окупованих територіях. Більшість з них будуть вимушені голосувати не тому, що вони хочуть, а тому, що це для них спосіб виживання", - сказала вона.

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Як підкреслила Іванова, якщо "таке відбудеться і на Донбасі люди голосуватимуть, то Росія не зможе більше сказати ані в мінських переговорах, ані на міжнародних майданчиках чи будь-яких інституціях, що "нас там нєт".

"Для того щоб вони проголосували на цих територіях, за законами України й за всіма міжнародними договорами мають бути державою Україна організовані там закордонні округи. Якщо такі округи Україною там не будуть створені, то громадяни Росії не можуть голосувати на цих територіях", - пояснила вона.

На запитання, як має реагувати Україна, учасниця ТКГ відповіла:

"Я думаю, Україна на це буде реагуватиме належним чином і звертатися до міжнародної спільноти, щоб ці вибори були визнані недійсними не тільки Україною, а й іншими державами. Крім того, буде відповідна реакція на те, що ці території не тільки окуповані, але Росія вважає їх своїми, якщо проводить вибори. А це значить – така ж сама анексія, як і в Криму".

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Нагадаємо, вибори до Держдуми Росії мають відбутися в період 17-19 вересня з завершенням в єдиний день голосування 19 вересня 2021 року.

Раніше речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколаєнко заявляв, що участь у вересневих виборах до Держдуми Росії жителів тимчасово окупованих територій України, яким роздали паспорти РФ, "поставить під сумнів їхню легітимність", а їхні результати "не визнаватимуться ані Україною, ані міжнародною спільнотою", пише Liga.net.

"Участь жителів окремих районів Донбасу в російських виборах і плебісцитах, як і видача їм російських паспортів, є незаконними", - сказав Ніколаєнко.

У липні перший заступник голови комітету Держдуми РФ у справах СНД Віктор Водолацький повідомив, що в окупованих районах Донбасу російські паспорти за спрощеною схемою отримали понад 600 тисяч українців.