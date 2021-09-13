Білорусь розглядає Україну як супротивника: нардеп про російську зброю для Лукашенка За словами Федора Веніславського, дії Білорусі - це "чіткий сигнал для України"

17:23, Сьогодні

Білорусь змінила ставлення до України й почала розглядати її як потенційного супротивника, чого раніше не було.

Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" розповів народний депутат від "Слуги народу" Федір Веніславський.

Коментуючи плани з закупівлі Білоруссю російської зброї на мільярд доларів, нардеп зазначив:

"Яким чином наше зовнішнє політичне відомство реагуватиме на право суверенної держави купувати різні види озброєнь? Звичайно, з політичної точки зору це чіткий сигнал для України, що Білорусь вже розглядає Україну як потенційного супротивника, чого раніше не було. Але говорити про те, що це той факт, який вимагає негайної реакції, я б не став".

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Веніславський нагадав, що економічний потенціал Білорусі "не настільки потужний, щоб одним махом виділити 1 млрд доларів на закупівлю військової техніки тощо".

"Гроші у Білорусі на це навряд чи є зараз, тому розцінювати заяву Лукашенка як факт закупівлі на цей час я б не став. Тим більше враховуючи спільні російсько-білоруські навчання, найімовірніше, це була певна політична технологія, яку використав Путін, озвучивши вустами Лукашенка цю нову ідею про вибудовування нового рубежу на кордоні з Україною", - сказав "слуга народу".

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко відвідав спільні з Росією військові навчання "Захід-2021" і заявив про плани щодо закупівлі російського озброєння більше ніж на 1 млрд доларів, повідомляє БЕЛТА.

Лукашенко сказав, що обговорював з президентом РФ Володимиром Путіним постачання ракетних комплексів С-400.

Білоруський опозиціонер Франтішек Вячорка, коментуючи домовленості про постачання в Білорусь російського озброєння в ефірі телеканалу "Україна 24", зазначив:

"Не думаю, що Лукашенко зараз у такому стані, щоб щось купувати. Швидше за все, він домовився купувати на 1 млрд доларів, які потім проситиме у самого Путіна, і буде приїжджати в Москву знову і знову, говорити, що "ми з вами домовилися, дайте нам гроші, щоб купити комплекси С-400".