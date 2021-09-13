Провокація на Донбасі найближчим часом неминуча - Піонтковський про плани Росії Експерт пояснив заяву російського депутата щодо "возз'єднання" Донбасу з Росією

18:24, Сьогодні

Росія найближчим часом влаштує на Донбасі нову військово-політичну провокацію.

Про це заявив в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" російський політолог Андрій Піонтковський, коментуючи візит до окупованого Донецька депутата Держдуми Росії Дмитра Сабліна.

"Цей депутат проговорився - можливо, свідомо і за дорученням зверху про плани, які виношуються в Кремлі. Цілком можливо, що наступного дня після виборів вони підіб'ють підсумки й скажуть, що 600 тис. російських громадян одностайно проголосували на Донбасі за "Єдину Росію", і вони це вважають волевиявленням "вільного ордловського народу", який бажає приєднатися до Росії. У будь-якому разі рівень істерії та ненависті до України на російських каналах неймовірний - заклики про приєднання, звільнення пригноблених росіян тощо. Самій російській верхівці важко буде зіскочити з хвилі цієї істерії. Тому я вважаю неминучою якусь військово-політичну провокацію на Донбасі найближчим часом", - заявив Піонтковський.

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Нагадаємо, депутат Держдуми РФ від партії "Єдина Росія" Дмитро Саблін приїхав до окупованого Донецька, де заявив, що на Донбасі "проходить експеримент з возз'єднання території з Росією".

Саблін висловив упевненість, що вже на наступних виборах до Держдуми Росії в ОРДЛО будуть нарізані російські мажоритарні округи. Зараз, за його словами, округи не можуть бути створені, "тому що не вистачає поки жителів, які мають паспорти (Росії - ред.) для окремого округу".

У липні перший заступник голови комітету Держдуми РФ у справах СНД Віктор Водолацький повідомив, що в окупованих районах Донбасу російські паспорти за спрощеною схемою отримали понад 600 тисяч українців.

Вибори до Держдуми Росії мають відбутися в період 17-19 вересня з завершенням в єдиний день голосування 19 вересня 2021 року.