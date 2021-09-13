Російський політолог пояснив, чому Зеленському не варто прагнути зустрічі з Путіним "У Росії не зацікавлені в добрих відносинах з Україною, Путін заперечує існування української нації", — сказав політолог

20:39, Сьогодні

Зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним ніяких істотних змін для обох держав не принесе, оскільки глава Кремля в принципі заперечує існування самого українського народу.

Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" розповів російський політолог Андрій Піонтковський.

"Я думаю, безглуздо зараз домагатися зустрічі з лідером держави-агресора, яка щохвилини не приховує своїх подальших планів підкорення України. Ця людина (Путін – ред.) написала величезну статтю, в якій заперечує існування не тільки української держави, а й право на існування українського народу, немає такого народу в його уявленні і його теорії одного народу. Я не бачу, про що можна з цією людиною розмовляти", - зазначив політолог.

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Раніше ексучасник Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу Роман Безсмертний з приводу можливої зустрічі глав України та Росії заявив, що такий діалог найближчим часом не відбудеться. За його словами, це в першу чергу тому, що така зустріч сьогодні не потрібна Кремлю.

"Такої зустрічі не буде, і не тому, що її не хоче Зеленський. На таку зустріч не піде Путін. Вона йому з точки зору нинішньої ситуації абсолютно не потрібна. Путіну потрібен конфлікт", - заявив він.

Варто нагадати, що Андрій Піонтковський раніше прокоментував можливу поїздку Володимира Зеленського на 76-у сесію Генеральної асамблеї в ООН. Як повідомив російський політолог на каналі "Україна 24", це правильне тактичне рішення у зв'язку з посиленою російською агресією.

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Раніше в Кремлі заявили, що президент РФ Володимир Путін не зустрічатиметься з українським лідером Володимиром Зеленським, якщо на цій зустрічі йтиметься про окупацію АРК і російську підтримку бойовиків на Донбасі. Так, спікер президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що питання Криму не обговорюється російською стороною апріорі, а Донбас не може обговорюватися через те, що, за його словами, РФ не є стороною конфлікту.