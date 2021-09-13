Кремль хоче примусити Україну до "Мінська-3" - російський політолог про Донбас Геополітичні невдачі Заходу підштовхують Росію на нові авантюри, заявив Андрій Піонтковський

18:54, Сьогодні

Росія може спровокувати нову ескалацію конфлікту на Донбасі, щоб примусити Україну до підписання "третіх мінських угод".

Про це заявив в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" російський політолог Андрій Піонтковський.

"Не тільки на Кремль, а й на всі диктатури світу колосальне враження справила репутаційна катастрофа американців у Кабулі. У Кремлі зараз впевнені, що це свідчить про вихід Америки не просто з Афганістану, а й зі світової арени, що Америка слабка, не здатна захистити своїх союзників. Вони це повторюють щодня, і це надихає їх на нові авантюри. Вибори (в Росії - ред.) тут збіглися як додатковий мотив... Але два великих фактори, які роблять максимально можливою ​​військово-політичну ескалацію - це божевільна ейфорія, коли вони бачать переможену Америку. Залишилося тільки завдати два удари: підкорити Україну, і китайцям підкорити Тайвань, і Захід піде зі світової арени", - сказав російський політолог.

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Також він нагадав, що Україна відмовилася від вимоги глави МЗС Росії Сергія Лаврова "продовжувати звиватися на гачку Мінських угод".

"Україна від цього відмовилася, що зламало всю тактику Москви протягом останніх 6 років. По-моєму, плани зараз такі: якась військова ескалація на Донбасі, яка змусить Україну до третіх мінських угод, що буде вже не гачком, а гаком, на який вони планують остаточно повісити українську державу", - заявив Піонтковський.

Російський політолог Андрій Піонтковський в ефірі телеканалу "Україна 24" також прокоментував візит до окупованого Донецька депутата Держдуми Росії Дмитра Сабліна.

"Цей депутат проговорився - можливо, свідомо і за дорученням зверху про плани, які виношуються в Кремлі. Цілком можливо, що наступного дня після виборів вони підіб'ють підсумки й скажуть, що 600 тис. російських громадян одностайно проголосували на Донбасі за "Єдину Росію", і вони це вважають волевиявленням "вільного ордловського народу", який бажає приєднатися до Росії. У будь-якому разі рівень істерії та ненависті до України на російських каналах неймовірний - заклики про приєднання, звільнення пригноблених росіян тощо. Самій російській верхівці важко буде зіскочити з хвилі цієї істерії. Тому я вважаю неминучою якусь військово-політичну провокацію на Донбасі найближчим часом", - заявив Піонтковський.