"Відео схоже на справжнє": політексперт про скандальний запис з нібито Леросом Якщо ДБР доведе, що на записі дійсно Гео Лерос, йому може загрожувати до 5 років в'язниці

12:42, Сьогодні

Відеозапис, на якому нібито нардеп Гео Лерос обговорює імітацію нападу на себе і бере за це 60 тисяч євро, схожий на справжній. Таку заяву в програмі "Сьогодні Ранок" на каналі "Україна 24" зробив політичний консультант Сергій Биков.

"Цілком ймовірно, що це відео справжнє, попри те, як його опублікували. Те, що на нього звернули увагу правоохоронці, свідчить про те, що цьому відео можна довіряти, його потрібно буде перевірити. Саме тому ДБР у своєму повідомленні зазначає, що "особа, схожа на Гео Лероса", зображена на цьому відео", - сказав експерт.

Биков зазначив, що якщо слідство встановить, що на цьому відео Лерос, то за ч. 2 ст. 384 Кримінального кодексу йому загрожує від 2 до 5 років ув'язнення.

"Але підписати повідомлення про підозру пану Леросу повинен генеральний прокурор, оскільки депутат - це людина з особливим статусом в Україні, і просто будь-який слідчий або прокурор не може підписати", - сказав політконсультант.

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За словами Бикова, зараз широко використовується "технологія відстроченого запуску інформації", яка оприлюднюється до певних моментів.

"Ми спостерігаємо, що зараз окремі політики чи структури використовують технології відстроченого запуску інформаційних повідомлень. Пам'ятаєте, історія "Бігус-інфо" про цілу низку їх розслідувань? Вони так само публікували тільки через деякий час. Головне, про що це свідчить - будь-які злочини або махінації, які фіксуються на відео, будуть у розпорядженні українських правоохоронців. І таємні домовленості, й плани зрештою вийдуть на поверхню, і люди знатимуть правду", - сказав Биков.

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Експерт припустив, що запис був зроблений на камери спостереження в бізнес-центрі, або в установі, де проходила зустріч, і "такі відео ніхто не видаляє, їх приберігають для кращих часів".

Зазначимо, що 13 вересня анонімні телеграм-канали опублікували відео поганої якості, де людина, схожа на Лероса, пропонує співрозмовнику організувати фізичний напад на нього для дискредитації представників влади. Сам же нардеп вважає, що проти нього розпочато брудну кампанію у відповідь на його виступ у Верховній Раді.

Нагадаємо, 9 вересня Лерос виступав з трибуни Верховної Ради. Його слова, які стосувалися Володимира Зеленського та Андрія Єрмака, й виходили за рамки теми виступу, обурили Миколу Тищенка. Він підійшов до трибуни й силою витягнув Лероса, але бійку зупинили, після чого Лерос закінчив виступ. Депутат від "Слуги народу" Олександр Качура сказав, що питання про виключення Тищенка з фракції "Слуга народу" може бути розглянуто на засіданні фракції. "У нас є регламентні процедури, ми це питання обговоримо. Мені соромно за дії окремих колег. Ми в парламентсько-президентській республіці живемо, де потрібно з'ясовувати стосунки відповідно до регламенту. Думаю, що якщо буде необхідність, ми розглянемо це питання", - сказав нардеп.