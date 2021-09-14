Росія насильно змушує жителів ОРДЛО брати участь у виборах до Держдуми - нардеп "У Росії вже не знають, як заманити на свої нелегітимні вибори жителів Донбасу", - заявив Гончаренко

16:14, Сьогодні

Російська влада запускає безплатні потяги з ОРДЛО в Росію, змушуючи мешканців окупованих територій брати участь у виборах до Держдуми РФ.

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав народний депутат з фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко.

«У Росії вже не знають, як заманити на свої нелегітимні вибори жителів Донбасу (на території ОРДЛО - ред.), і придумали запустити безплатні потяги. Наприклад, жителів Ясинуватої, Макіївки, Харцизька, Зугреса, Іловайська, Амвросіївки відвозитимуть до станції Успенська в Ростовській області, щоб вони змогли проголосувати на російських виборах», - написав депутат.

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Він наголосив, що Москва показово плює на всі міжнародні норми й влаштовує цирк навколо виборів до Держдуми.

«Крім того, що вона насильно змушує брати участь жителів окупованого Донбасу, вона ще й проводить вибори в окупованому Криму і Севастополі. Саме тому минулого тижня Верховна Рада підтримала мою постанову про звернення до ООН, ОБСЄ, ПАРЄ, ЄС, а також до парламентів всіх країн-членів ООН із закликом визнати нелегітимними вибори до Держдуми РФ і її подальші рішення. Ми продовжуємо боротися за наші окуповані території», - зазначив Гончаренко.

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Раніше в російських ЗМІ повідомлялося, що так звана «влада ДНР» запустить безплатні потяги в Росію для участі жителів ОРДЛО в російських виборах до Держдуми.

Нагадаємо, вибори до Держдуми Росії мають відбутися в період 17-19 вересня з завершенням в єдиний день голосування 19 вересня 2021 року.

Нагадаємо, в ефірі програми "Сьогодні День" на каналі "Україна 24" голова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов заявив, що Росія, запустивши так звану "програму переселення співвітчизників", не зробила нічого нового, і дана програма спрямована на те, щоб поліпшити демографічну ситуацію та залучити кваліфіковану робочу силу з окупованих територій України:

"Початок військової кампанії на сході України мав на меті саме вирішення демографічної ситуації в Росії. Зараз у Росії проживають приблизно від 1,5 до 2 млн жителів окупованих територій, які були змушені виїхати. Йдеться про те, що за рахунок кваліфікованої робочої сили росіяни намагаються вирішити декілька питань: демографічні, отримання кваліфікованої робочої сили. Все-таки рівень професійної підготовки жителів окупованих територій вищий, ніж у робочих з Середньої Азії, і їм не потрібно інтегруватися в російське суспільство, бо вони носії російської культури. З огляду на те, що зарплата на окупованих територіях становить всього 8-12 тис. рублів, думаю, що охочих виїхати буде достатньо".