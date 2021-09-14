Говорити про відставки в Кабміні зарано, крім одного міністерства - нардепка "Це може бути як зміна міністра, так і іншого роду кадрові зміни", - заявила Янченко

20:32, Сьогодні

Кадрова ротація в Кабміні, яка спостерігалася протягом 2021 року, заклала позитивну тенденцію в ефективність роботи українських міністерств, проте говорити про нові зміни зараз рано. Про це в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" повідомила народний депутат від "Слуги народу" Галина Янченко.

Нардеп наголосила, що говорячи про ротацію в міністерствах, може йтись не тільки про самих міністрів, а й інших співробітників. Зокрема, повідомила Янченко, є низка побажань щодо кадрового посилення в Міноборони.

"Зараз говорити про кадрові зміни рано. Є час у Верховної Ради зрозуміти, що сталося за літні канікули. Є час у міністрів, зокрема у тих, яких постійно озвучують на телеканалах, показати результат. Що стосується Міноборони, я можу сказати, що дійсно є побажання, прохання у профільного комітету подумати над, можливо, якимось кадровим посиленням. Це може бути як зміна міністра, так і іншого роду кадрові зміни", - зазначила вона.

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За словами Янченко, останні призначення в Кабміні показали позитивний результат. Таким чином, вважає нардепка, навіть якщо ротації будуть, це принесе Україні користь.

"Якщо говорити про інші міністерства, то я б не поспішала. Водночас бачимо зараз таку позитивну тенденцію. Мені здається, що всі останні кадрові призначення в Кабмін — і Монастирський, і Кубраков, і Любченко – це кандидати професійні, чесні, які на сьогодні вже показують результат. Навіть якщо зміни в Кабміні будуть, то це будуть зміни на краще", — сказала вона.

До слова, коли йтиметься про вибір кандидатів на посади міністрів, фракція "Слуга народу" у Верховній Раді буде спиратися на думку президента Володимира Зеленського. Про це в ефірі на телеканалі "Україна 24" заявив народний депутат Олександр Качура.

"В першу чергу ми будемо спиратися на думку президента Зеленського. Тому що йому народ України довірив владу, і він має право нам рекомендувати тих кандидатів у міністри, які, на його погляд, гідні зайняти цю посаду. А в цілому треба робити аудит роботи всіх без винятку міністерств, і робити висновки", — сказав Качура.

Крім того, раніше заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук висловився про кадрові перестановки в уряді. За його словами, таке статися може.

"Я ставлюся до будь-якої посади виключно з точки зору - чи виконує людина, яка на ній знаходиться, той функціонал, який на неї покладається, чи ні. І відразу, спілкуючись з президентом, прем'єром та іншими, ми завжди домовлялися: ти на цій посаді до тих пір, поки ефективно справляєшся. Ніхто не має ніяких образ, якщо буде вирішено, що його робота виконується незадовільно. Ви вже мали можливість не один раз бачити це", - сказав він.