"Ніякого секрету не робимо": у Зеленського пояснили, що таке план трансформації України За словами прессекретаря глави держави, план включає близько 100 проєктів на суму 277 млрд доларів

17:53, Сьогодні

План трансформації України, який президент Володимир Зеленський представив під час візиту до США, - це близько 100 проєктів, що стосуються різних галузей. Про це в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на каналі "Україна 24" розповів прессекретар президента Сергій Никифоров.

"План трансформації - це умовна назва. Президент сказав, що понад 80 проєктів зі спільною метою - трансформація України за 5-10 років. Його насправді не існує як єдиного документа, це пакет проєктів, здається, їх 88, але можу помилятися. Скажімо так, до 100 різних проєктів у різних галузях на загальну суму 277 млрд доларів. Коли прийшла відповідь від Офісу президента, що копії немає - її насправді немає єдиної, такого єдиного документа, який би називався планом трансформації. Це умовна назва", - сказав Никифоров.

Прессекретар президента зазначив, що цей план не становить ніякого секрету.

"Хіба це таємниця? Я вже бачив деякі статті щодо цього плану трансформації. Не думаю, що це таємниця і ми щось приховуємо, є переліки, десь публікували, не скажу зараз де. Але таке було. Це не секрет, думаю, ми його оформимо і покажемо, це все буде. Окремі ЗМІ вже публікували частини цього плану", - сказав Никифоров.

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Як передає "Корреспондент", Зеленський у США розповів, що план перетворення економіки України визначає амбітні цілі щодо розвитку людського капіталу, забезпечення "зеленої трансформації" та енергетичної безпеки країни. Президент також додав, що документ є інструментом для розвитку стратегічного партнерства України з США в економіці й містить конкретні спільні економічні та інвестиційні проєкти.