В стратегії інформаційної безпеки України насторожує відсутність плану - Романюк "Яким чином уряд буде реалізовувати її – зараз важко говорити", - сказала експертка

15:56, Сьогодні

Стратегія інформаційної безпеки України потрібна, але в ній поки відсутній план дій.

Про це в ефірі програми «Сьогодні День» на телеканалі «Україна 24» заявила заступниця головного редактора StopFake Вікторія Романюк.

«Якщо говорити про документ стратегії інформаційної безпеки, то варто зазначити, що це не закон, тобто за її невиконання нічого не буде, це така собі дорожня карта. Я добре ознайомилась з цим документом, і він мені симпатичний. Єдине, що мене в ньому насторожує, це те, що механізми реалізації цієї стратегії досить загальні. Яким чином уряд буде реалізовувати її – зараз важко говорити», - зазначила експертка.

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«Стратегія інформаційної безпеки передбачає план, тобто ми маємо розуміти, якими кроками й діями ми будемо рухатись до реалізації цієї стратегії. Наразі такого плану немає. Як мені говорили представники з міністерств, такий план має бути складений – і це наступний крок. Думаю, в Міністерстві культури та інформполітики має бути створений такий план», - додала Романюк.

Стратегію інформаційної безпеки України до 2025 року підтримав уряд. Документ передбачає протидію внутрішнім та зовнішнім загрозам медіапростору, протидію незаконному поширенню медіаконтенту, інформаційну реінтеграцію українців на окупованих територіях, а також підвищення рівня медіакультури та забезпечення захисту прав журналістів. Стратегію ще має ухвалити Верховна Рада і РНБО.

У червні міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко розповів у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24", як просувається робота Центру інформаційної безпеки:

"Почав роботу Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, вже є видимі результати його роботи. Скоро запуститься сайт, і буде презентація нових проєктів. Вже проведено роботу з приводу конкретних фактів, коли ми пояснювали та викривали фейки й дезінформацію. Паралельно йде робота з медіаграмотністю, з гігієною інформації, яку ми отримуємо звідусіль, переважно з соціальних мереж. Це амбітна програма, яку ми робитимемо разом з різними НГО, які вже в цій сфері напрацювали багато цікавих речей, а також з Міністерством освіти".