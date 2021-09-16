Переговори Зеленського з Байденом вплинуть на обмін полоненими з Росією - член ТКГ Тетяна Іванова розповіла, що Росія як і раніше блокує роботу гуманітарної підгрупи

16:52, Сьогодні

Росія як і раніше гальмує процес обміну утримуваними особами, проте українська сторона робить все можливе, щоб допомогти українцям повернутися на батьківщину. Детальніше про ситуацію з обміном громадянами між Україною і Росією в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" повідомила членкиня гуманітарної підгрупи в ТКГ Тетяна Іванова.

"Зрушень поки ніяких немає. Україна все робить для того, щоб повернути наших полонених на територію і забрати їх з місць, де вони незаконно утримуються, де вони знаходяться в неналежних умовах, і де стосовно них іноді застосовують заборонені засоби — тортури та знущання. Я думаю, що переговори в Сполучених Штатах президентів (Байдена і Зеленського – ред.) все-таки вплинуть, але для цього потрібен час. А поки що Російська Федерація блокує роботу гуманітарної групи, оскільки аргументів у них немає", - повідомила Іванова, зазначивши, що в РФ для невиконання обміну вдаються до різних методів, серед яких і закриття КПВВ.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на форумі Ялтинської європейської стратегії заявив, що розраховує на предметну зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним. За його словами, результатом такої зустрічі може стати обмін утримуваними особами. "Мене цікавить, чи можемо ми предметно зустрітися. Не декларативно, як робить це він з деякими країнами, а дійсно зустрітися більш предметно, ніж це було на першій зустрічі в "нормандському форматі"... Якщо буде зустріч у "нормандському форматі" – ми працюємо над цією зустріччю - то буде повернення якоїсь кількості людей", – сказав він.

Перед зустріччю Зеленського і Байдена український омбудсмен Людмила Денісова повідомляла, що президент України має намір на зустрічі з Джозефом Байденом підняти питання про обмін полоненими. "Чому сьогодні Віталій Марків на волі? Чому Олег Сенцов? Чому наші моряки два роки тому повернулися? Тому що майже щодня згадували прізвища", - зазначила вона.

Вже після поїздки Зеленського до США Денісова позитивно оцінила те, що списки полонених були передані американському президенту. Необхідно постійно на світових майданчиках нагадувати про незаконно утримуваних в Росії та на окупованих територіях громадян України, в такому випадку не виключено, що Росія може випустити деяких, сказала Людмила Денісова. "Я вітаю, коли президент України зустрічався з президентом США і передав список всіх наших полонених, які перебувають у в'язницях Кремля, у в'язницях на окупованих територіях. І якщо передали – це ж просто так не станеться, що все забули, поклали папери на стіл і все. Ні, життя кожної людини залежить від того, яка буде реакція", - сказала омбудсмен.