Вибори до Держдуми можуть не визнати, якщо голосуватимуть жителі ОРДЛО — Веніславський "Україна повинна реагувати, якщо Росія буде втягувати у вибори жителів окупованих територій", - нардеп

18:33, Сьогодні

Вибори до Держдуми РФ можуть стати першими в історії, які не визнають у міжнародній спільноті, якщо вони проходитимуть із залученням до виборчого процесу жителів ОРДЛО.

Про це в програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" повідомив член комітету Ради з питань безпеки, нардеп з фракції "Слуга народу" Федір Веніславський.

"Будь-які реагування з боку органу державної влади на факти порушення права громадян України на тимчасово окупованих територіях завжди є дієвими. Тобто потрібно оцінювати ці обставини, оцінювати в комплексі. І треба дивитися, яким чином реагують міжнародні інституції, в тому числі ООН і Європарламент, з приводу тих чи інших подій, які ми зараз з вами обговорюємо. А я хочу нагадати, що в Європейському парламенті буквально сьогодні звучало застереження, що якщо будуть допущені порушення основоположних принципів виборчого права при проведенні виборів до Державної думи Російської Федерації, то необхідно буде ставити питання про нелегітимність цієї Державної думи", — повідомив Веніславський.

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Він повідомив, що підтримує заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби щодо того, що міжнародні конвенції не допускають присягу на вірність країни-окупантки жителями тимчасово окупованих територій. А вибори, як зазначив член комітету Ради з питань безпеки, це фактично один із засобів того, що Російська Федерація намагається показати. А саме, що на тимчасово окупованих територіях проживають громадяни Росії.

"Тому, звичайно, будь-яка реакція з боку органів державної влади України, яка адресована міжнародній спільноті, матиме без сумніву свій результат", - зазначив Веніславський.

На запитання про те, як може виглядати це невизнання виборів - як виборів в цілому, чи тільки тих осіб, за яких голосували жителі ОРДЛО - Веніславський зазначив, що в даній ситуації йдеться про глобальне невизнання виборів до Держдуми.

"Оскільки в такому випадку йдеться про виборчий процес у широкому сенсі в Державну думу, яка вибирається в тому числі за участю політичних партій, то розмежувати ту частину народних обранців Державної думи, які будуть обрані за участю громадян України, що проживають на тимчасово окупованих територіях, в принципі буде неможливо. Тому, звичайно, необхідно поставити питання про легітимність всієї Державної думи, і систематична цілеспрямована робота сприятиме тому, щоб Російська Федерація та обрані представники законодавчого органу Російської Федерації відчували себе щонайменше дуже невпевнено у відносинах з міжнародними партнерами", — наголосив член комітету Ради з питань безпеки.

Варто нагадати, що окупаційна влада хоче організувати підвезення жителів ОРДЛО електричками до Росії для голосування на виборах до Держдуми 17-19 вересня. Російський політтехнолог Ігор Князєв назвав такі дії елементом гібридної війни та пояснив, що мета російської влади — отримати більше голосів. "Напевно, для того, щоб чинна влада отримала більше голосів. Зрозуміло, що ці люди голосуватимуть не за партію "Яблуко" або опозицію. Напевно, таким чином теперішня російська влада хоче збільшити свою електоральну підтримку, щоб бути впевненою, що ці люди голосуватимуть за неї", — вважає політтехнолог.

Крім того, ексдепутат Держдуми РФ Дмитро Гудков вважає, що результати виборів до Держдуми Росії будуть сфальсифіковані, проте масове протестне голосування може створити Кремлю проблеми. Таку думку він висловив в ефірі програми "Реальна політика з Євгенієм Кисельовим" на телеканалі "Україна 24". "Те, що відбувається в Росії, виборами назвати складно, це процедура перепризначення путінського парламенту, який готують до транзиту, тому жодна миша там не повинна проскочити. Саме тому майже всіх сильних кандидатів від опозиції зняли, причому дуже грубо — когось посадили, когось видавили з країни. Але я завжди був прихильником будь-якої участі, навіть якщо немає шансів перемогти, вплинути на розклад у парламенті, якщо немає можливості взяти владу через вулицю", — сказав ексдепутат Держдуми.

Також нагадаємо, що вибори депутатів Державної думи Федеральних зборів Російської Федерації VIII скликання повинні відбутися 19 вересня 2021 року. Згідно з чинним виборчим законодавством, Державна дума обирається строком на п'ять років за змішаною виборчою системою.

На сайті Держдуми зазначено, що за Конституцією РФ депутатом Державної думи може бути обраний громадянин Росії, який досяг 21 року і має право брати участь у виборах. У голосуванні на виборах до Думи мають право брати участь громадяни РФ, які досягли 18 років на основі загального рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні.