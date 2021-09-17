Жителі ОРДЛО потрібні Росії як робоча сила - Саакашвілі "У Росії катастрофічна демографічна ситуація", - сказав Саакашвілі

20:23, Сьогодні

Росія хоче подолати демографічну кризу з допомогою жителів Донбасу. Про те, що Москва зацікавлена в громадянах України як у трудових ресурсах, в ефірі програми "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24" повідомив голова виконкому Національної ради реформ України Михайло Саакашвілі.

"Тому що в Росії, по-перше, катастрофічна демографічна ситуація. По-друге, на Донбасі практично все зупинилося, підприємства конфісковані, більшість шахт закриті. Дякувати Богу, що частина шахт залишилася на підконтрольній Україні території. Тому що ви бачите, яка зараз проблема відбувається з газом, з вугіллям. Україна вже змушена завозити вугілля з Казахстану. Ціна на газ досягла історичного максимуму, це означає, що всі обіцянки, що газ буде субсидований, буде дуже важко виконати", - повідомив Саакашвілі.

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Про те, що українці, які проживають на території ОРДЛО, цікаві Росії як робочий інструмент, повідомив також і російський правозахисник Марк Фейгін. Він звернув увагу на далекосяжні плани Москви щодо забудови містами малонаселених територій, зокрема Сибір. Про це він повідомив у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24".

"Насправді вже декілька планів з освоєння території Сибіру були озвучені міністром оборони Шойгу, який заявив, що будуватимуться міста в Сибіру. Там коментарі такі, ніби це лише передвиборче гасло. Він (Сергій Шойгу, глава Міноборони РФ - ред.) очолює список "Єдиної Росії" на так званих виборах до Державної думи, і що насправді за цим ніщо не стоїть, що всі ці плани будуть забуті після виборів 19 вересня. Насправді це не так. Дійсно, у них є плани, вони їх опрацьовували, щоб у Сибіру побудувати по лінії важливих стратегічних магістралей низку міст. Причому вони мають стратегічне значення з нуля. Я думаю, що потрібна робоча сила для того, щоб освоювати ці території, добувати корисні копалини тощо. Я думаю, десь перетинаються ці речі, тому що в деяких міністерствах уряду РФ ці питання обговорювалися", — повідомив Фейгін.

Також варто нагадати, що Росія зараз активно залучає жителів Донбасу голосувати на виборах до Держдуми. Йдеться про громадян, які встигли отримати російські паспорти.

Окупаційна влада має намір організувати підвезення в Росію жителів ОРДЛО електричками. В ефірі програми "Сьогодні Ранок" на каналі "Україна 24" російський політтехнолог Ігор Князєв назвав такі дії елементом гібридної війни та пояснив, що мета російської влади — отримати більше голосів.

"Напевно, для того, щоб чинна влада отримала більше голосів. Зрозуміло, що ці люди голосуватимуть не за партію "Яблуко" або опозицію. Напевно, таким чином, чинна російська влада хоче збільшити свою електоральну підтримку, щоб бути впевненою, що ці люди голосуватимуть за неї", — вважає політтехнолог.