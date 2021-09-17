Путін не відмовився від нападу на Україну - Саакашвілі "Для стримування російської агресії важливо мати союзників", – сказав Саакашвілі

21:06, Сьогодні

Нове вторгнення Росії в Україну — це питання часу. Щоб уникнути великомасштабного нападу російської армії, необхідно дозволити Україні почати економічний розвиток. Про це в програмі "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24" повідомив голова виконкому Національної ради реформ України Михайло Саакашвілі.

Політик зазначив, що уникнути вторгнення Росії в Україну цієї осені допомогли західні союзники. За його словами, президент РФ Володимир Путін не відмовляється від плану нового захоплення українських територій. Саакашвілі пояснив, що потрібно робити Україні, щоб Путін не пішов війною далі.

"Для цього потрібна воля другої сторони, але у другої сторони немає цієї волі. Тому у мене є тільки один рецепт-стримування, робота з нашими західними союзниками. Цієї осені вдалося уникнути великомасштабного нападу Росії через позицію американців, особливо після Афганістану. І це дуже важливо - мати союзників. Поки ми відкладаємо цей напад, який Путін задумав і, безумовно, в цьому напрямку в будь-якому випадку має намір щось робити", — зазначив політик.

Читайте також: Якщо Росія буде агресивною, ми посилимо підтримку України — дипломат із США

Крім союзників, зазначив Михайло Саакашвілі, в Україні повинна бути сильна економіка. Однією з умов економічного розвитку він назвав надання бізнесу комфортних умов для роботи.

"Україна повинна дуже швидко розвиватися. Там, де є розвиток — туди не нападатимуть. Набагато складніше Росії буде нападати на Україну далі, якщо вона буде успішною, швидко розвивається країною. Щоб такій Україні стати, треба приймати акт економічної свободи — звільняти бізнес, давати малому і середньому бізнесу можливість вірити у власне країну. Це зміцнює фланги", - підкреслив Саакашвілі.

Читайте також: "Україна і Росія в капкані": політтехнолог про загрозу великої війни між країнами

Про врегулювання ситуації на Донбасі на телеканалі "Україна 24" висловив свою точку зору американський дипломат Джон Гербст. Він зазначив, що сьогодні немає формату переговорів, які б припинили війну на Донбасі. І ця війна триватиме до тих пір, поки Кремль не втратить до неї інтерес, і не забере звідти своїх військових і зброю.

"Я не бачу формат, який сприяє зараз переговорам, тому що питання про війну на Донбасі досить просте — зараз Кремль веде агресію. Це тому, що Путін ще не розуміє, що він не може виграти на Донбасі, але є люди в Москві, які розуміють, що виграти там (на Донбасі - ред.) вони не зможуть. Коли Путін або інша вирішальна людина в Росії це зрозуміє, вони знайдуть спосіб переговорів, щоб вивести свої війська і свою зброю з Донбасу. До цього моменту Мінськ не підштовхнув процес відходу російських військ з Донбасу ні на сантиметр. Були цікаві розмови та переговори про цю війну тільки між Вашингтоном", — повідомив Джон Гербст.

США готові підтримувати Україну в стримуванні російської агресії. Американці нададуть Україні озброєння, яке зможе захистити міста і критичну інфраструктуру від ракетного обстрілу. Йдеться про тактичну систему ПРО "Залізний купол", призначену для захисту від некерованих тактичних ракет з дальністю польоту від 4 до 70 кілометрів. Позаштатний радник глави офісу президента Олексій Арестович розповів, що являє собою ця система, і як Україна її зможе використовувати при теоретичному збройному нападі.

"Перше, нам його ("Залізний купол" - ред.) ще не надають. Конгрес США зробив запит в Міноборони США про надання, відповідний законопроєкт вніс один з конгресменів. Друге, система "Залізний купол" створена в Ізраїлі. Вона прикриває район площею 150 квадратних кілометрів, згідно з офіційними даними. Система на дев'яносто відсотків перехоплює всі ракети, які випускаються туди. Основне призначення-перехоплення керованих тактичних ракет. Вона (система — ред.) може прикрити район 15 на 10 квадратних кілометрів. Це або Місто середньої величини, або об'єкти критичної інфраструктури, або район, який займають війська. Наприклад, вона здатна прикрити Маріуполь", - повідомив Арестович.