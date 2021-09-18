У Раді не розглянуть законопроєкт про олігархів наступного тижня - Разумков Разумков запевнив Арахамію, що на наступному тижні законопроект про олігархів не буде розглядатися в Раді

00:36, Сьогодні

Законопроєкт про олігархів № 5599, який до другого читання підтримав 17 вересня комітет Верховної Ради з нацбезпеки, наступного тижня проголосований бути не може.

Про це в програмі "Свобода слова з Савіком Шустером" на телеканалі "Україна 24" повідомив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

Голова парламенту повідомив, що він не був на зборах комітету, а так само не отримував документ з правками до проєкту закону.

"Я член парламенту. Я співавтор правок (в закон про олігархів - ред.), і сьогодні провели комітет. Мені не надіслали ні таблицю правок і пропозицій, ні запросили на комітет. Я дізнався постфактум, що ви (звертається до голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії – ред.) провели цей комітет. Я буду з цим розбиратися в понеділок. Нічого не було розіслано. Це окреме питання, будемо з цим розбиратися. Щодо вашого листа, в ньому ви звернулися, ви зараз говорите про наступний тиждень (голосування закону про олігархів в Раді – ред.). Ви чітко зазначили, нагадали мені, я, нарешті, із задоволенням побачив, що всі народні депутати дотримуються регламенту, навіть мені нагадують норми регламенту. Ви написали наступне: "...Крім цього, згідно з ч. 1 ст. 117 закону про регламент Верховної Ради, законопроєкт підготовлений до другого або повторного другого читання, висновок головного комітету та інші супровідні документи до нього надаються народним депутатам не пізніше, ніж за 10 днів до дня розгляду цього законопроєкту на пленарному засіданні Ради". Давид, Як він може розглядатися, згідно з вашим проханням, на наступному тижні? Ви ж попросили, відзначили, щоб я дотримувався регламент", — заявив у прямому ефірі Дмитро Разумков.

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Зазначимо, що народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк 17 вересня в Телеграм-каналі повідомив, що законопроєкт про олігархів був підтриманий комітетом з оборони до другого читання. Він також повідомив, що з 1271 правок було враховано 13. Железняк поінформував, що за дане рішення проголосували 10 членів комітету. Проти був Сергій Рахманін — народний депутат від партії "Голос".

Також, після засідання РНБО в п'ятницю, 17 вересня, секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данилов на брифінгу повідомив, що в апараті Верховної Ради створені всі необхідні умови для ведення Реєстру та впровадження системи моніторингу діяльності олігархів після прийняття парламентом закону про олігархів, поданого президентом України Володимиром Зеленським.

"Фахівці апарату РНБО розробили та ввели в експлуатацію в серпні 2021 року сучасну інформаційно-аналітичну систему СОТА" Головного ситуаційного центру країни", — сказав Данилов. За словами Секретаря РНБО, ця унікальна система 3-го класу і високого рівня складності "має три контури обробки інформації: загальнодоступний, для службового користування і таємний, і вона повністю готова до роботи", — цитує слова Данилова пресслужба РНБО.