Закон про олігархів веде до "путінізації" України - екснардеп Борислав Береза зазначив, що про небезпечний законопроект заговорили навіть міжнародні експерти

19:37, Сьогодні

Закон про олігархів, підтриманий в першому читанні Верховною Радою, є спробою перерозподілити контроль над ЗМІ і створює загрозу для свободи слова в Україні.

Таку думку в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" висловив ексдепутат Верховної Ради Борислав Береза.

"Головна проблема в тому, що цей законопроект не тільки дискримінаційний для будь-кого, а фактично це спроба перерозподілити ЗМІ. І це головна проблема, з якою ми зможемо зіштовхнутися", - підкреслив він.

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Береза ​​процитував слова шведського дипломата Андерса Ослунда на конференції YES щодо закону про олігархів:

"Ви пропонуєте, щоб олігархи втратили ЗМІ? А кому вони повинні їх продати? Владі? Але це той самий шлях, який колись обрав Путін, ви пропонуєте путінізацію України?"

За його словами, якщо навіть міжнародні експерти говорять про загрозу для свободи слова і демократії, в Україні повинні на це зважати.

"Коли влада говорить, що хоче щось зробити для України, я можу з цим погодитися, але хочу, щоб це підтвердила Венеціанська комісія, яка є найбільш кваліфікованої структурою в Європі з питань демократії та конституціоналізму. Саме тому я за те, щоб цей законопроєкт розглянула комісія, а потім ми виконали всі рекомендації. Я вже знаю, що вони скажуть про нього. Найгірший для нас варіант буде, якщо законопроєкт буде ухвалено, - наприклад, Україна може підпасти під моніторинг ПАРЄ, і вийти з нього майже неможливо. Більше того, фактично може бути згорнута співпраця з Україною в різних напрямках, тому що буде визнано, що Україна йде недемократичним шляхом", - заявив екснардеп.

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Нагадаємо, Верховна Рада 1 липня прийняла в першому читанні законопроєкт президента Володимира Зеленського №5599 про обмеження впливу олігархів, який він подав на розгляд парламенту 2 червня. Мета документа — запобігання загрозам нацбезпеці через надмірний вплив осіб, які мають значну економічну і політичну вагу. Такі особи й позначаються як олігархи.

Положення документа, зокрема, передбачають встановлення ознак, за якими особу може бути віднесено до олігархів. Крім того, в законопроєкті йдеться про створення Реєстру олігархів.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до голови парламенту Дмитра Разумкова з офіційним листом, в якому вказує на невідповідність Конституції України законопроєкту №5599 "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".

Денісова зазначає, що в разі ухвалення закону про олігархів у теперішній редакції вона буде змушена в рамках своїх повноважень звернутися до Конституційного суду.

Після звернення омбудсмена Людмили Денісової голова Верховної Ради Дмитро Разумков вирішив відправити законопроєкт №5599 на розгляд Венеціанської комісії.