Поводимося як цивілізована країна – "слуга народу" про вибори до Держдуми РФ в Україні Федір Веніславський нагадав, що Україна не розірвала дипвідносини з країною-окупантом

17:16, Сьогодні

Україна виконує свої міжнародні зобов'язання, дозволяючи проводити в диппредставництвах Росії у найбільших українських містах голосування на виборах до Держдуми РФ.

Про це розповів в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" народний депутат від "Слуги народу" Федір Веніславський. Коментуючи відкриття виборчих дільниць у посольстві і в консульствах Росії, нардеп зазначив:

"З точки зору міжнародного права, є конвенція про консульські зносини, є конвенція щодо дипломатичних зносин. Навіть якщо між двома державами були розірвані дипломатичні зносини, то це не означає розірвання консульських зносин. Головним завданням консульських установ України за кордоном і консульських установ інших країн на території України є забезпечення реалізації прав і свобод громадян відповідної держави".

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Веніславський нагадав, що Україна "не розірвала навіть дипломатичні зносини з країною-окупантом, не говорячи про консульські".

"Україна виконує всі зобов'язання, які випливають з міжнародних договорів, і надає громадянам Росії можливість реалізувати свої конституційні права. Україна веде себе як цивілізована країна", - додав "слуга народу".

Нагадаємо, 19 вересня у великих містах України відкрилися дільниці для голосування на виборах до Держдуми Росії, зокрема, в київському представництві Росії і в генеральних консульствах у Львові, Одесі та Харкові.

Вибори до Держдуми Росії відбуваються у період 17-19 вересня з завершенням в єдиний день голосування 19 вересня 2021 року.

Російська політична аналітикиня Ольга Курносова в ефірі телеканалу "Україна 24" розповіла, що в РФ на виборах до Держдуми влада активно використовує адмінресурс, зганяючи на голосування бюджетників, студентів, військових і правоохоронців.

"Абсолютно безпрецедентне голосування бюджетників, яких просто гнали кийками. З 8-ї приблизно до 10-11-ї стояли черги на всіх дільницях, особливо на тих, до яких приписані співробітники правоохоронних органів, військові, МНС-ники, студенти, яких теж гнали, прямо там відмічали. Партія влади намагається максимально мобілізувати свій електорат", - зазначила аналітикиня.

Більшість українців переконані, що світова спільнота не визнає вибори до Держдуми Росії через те, що в голосуванні братимуть участь мешканці окупованих українських територій. Про це свідчать результати опитування соціологічної компанії Gradus Research.