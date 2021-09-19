Путін не буде використовувати вибори до Держдуми для нової анексії – "слуга народу" На думку нардепа, президент РФ не хоче змінювати ситуацію, що склалася на Донбасі

17:50, Сьогодні

Президент Росії Володимир Путін не буде використовувати вибори до Держдуми РФ як інструмент для анексії нових територій України.

Таку думку висловив в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" народний депутат від "Слуги народу" Федір Веніславський.

"Я б не ставив у пряму пропорційну залежність вибори і залучення громадян України, які там проживають (в ОРДЛО - ред.), до виборів. Я б не ставив у пряму залежність активізацію, радикалізацію подій, які відбуваються в ході воєнних дій, які веде Росія на території України, тому тут є багато різних складових, причин і наслідків. Але я не думаю, що вибори в даному випадку будуть використовуватися напряму як спосіб чергової анексії частини території України", - заявив Веніславський.

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На думку нардепа, Путін більше зацікавлений в підтриманні статусу-кво – "що є така ситуація на сході України, яка йому вигідна, яка суттєво стримує поступ України в напрямку євроатлантичної і європейської інтеграції тощо".

Раніше дипломат Руслан Осипенко в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що голосування жителів окупованих районів Донбасу на російських виборах свідчить, що РФ перейшла до відкритого відторгнення ОРДЛО від України.

"Росія фактично перейшла від гібридної війни, де вона переховувала своїх військових і казала, що їх немає, до прямих дій з відторгнення окупованих регіонів від України. Тому це має бути зафіксовано політично – і для історії, і для наших міжнародних партнерів", - заявив він.

Більшість українців переконані, що світова спільнота не визнає вибори до Держдуми Росії через те, що в голосуванні братимуть участь мешканці окупованих українських територій. Про це свідчать результати опитування соціологічної компанії Gradus Research.