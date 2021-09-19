"Боротьба з олігархами хіба що в назві": нардеп про гучний законопроєкт Олег Синютка вважає, що закон про олігархів спрямований на монополізацію влади

22:40, Вчора

У резонансному "законі про олігархів" на боротьбу з олігархами спрямована хіба що назва законопроєкту.

Таку думку висловив в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" народний депутат від "Європейської солідарності" Олег Синютка.

Нардеп прокоментував результати опитування в програмі "Свобода слова з Шустером", згідно з якими люди не вірять у дієвість законопроєкту про олігархів.

"Мені здається, що тут люди праві на 100%... Якщо подивитися на цей законопроєкт, то на боротьбу з олігархами там спрямована хіба що назва цього законопроєкту. Його сутність – це монополізація і концентрація влади в руках Офісу президента, а по-друге, це дуже рішучий наступ на свободу слова. І одна, і друга річ потрібна для того, щоб сконцентрувати в своїх руках владу, ще більше монополізувати важелі управління державою", - заявив Синютка.

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За його словами, українці є демократичною нацією, "тому суспільство такий спротив чинить сьогодні цьому законопроєкту".

Нагадаємо, Верховна Рада 1 липня ухвалила в першому читанні законопроєкт №5599 про обмеження впливу олігархів. Мета документа — запобігання загрозам нацбезпеці через надмірний вплив осіб, які мають значну економічну і політичну вагу. Такі особи й позначаються як олігархи.

Положення документа, зокрема, передбачають встановлення ознак, за якими особу може бути віднесено до олігархів. Крім того, в законопроєкті йдеться про створення Реєстру олігархів.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до голови парламенту Дмитра Разумкова з офіційним листом, в якому вказує на невідповідність Конституції України законопроєкту №5599 "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".

Денісова зазначає, що в разі ухвалення закону про олігархів у теперішній редакції вона буде змушена в рамках своїх повноважень звернутися до Конституційного суду.

Після звернення омбудсмена Людмили Денісової голова Верховної Ради Дмитро Разумков вирішив направити законопроєкт №5599 на розгляд Венеціанської комісії.