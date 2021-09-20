Виносимо питання Криму на вищий рівень — експерт про важливі зустрічі Зеленського Руслан Осипенко розповів, на що може розраховувати Україна

14:50, Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський поїде до Нью-Йорка, де зустрінеться з генеральним секретарем НАТО, генсеком ООН і лідерами кількох держав. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він зазначив, що ключовим питанням участі президента в засіданні Генасамблеї буде тема Криму.

Що Україна може отримати в результаті, розповів у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" експерт-міжнародник Руслан Осипенко.

"Це вагома причина для нас як для держави підтримувати ту динаміку, яку задала "Кримська платформа" з питанням повернення Криму і деокупації Донбасу. Фактично ми виносимо це питання на вищий рівень. З огляду на те, що представника ООН не було на "Кримській платформі ", тепер президент їде туди та може з трибуни порушити це питання", — сказав він.

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За словами експерта, Україна потрапляє до оголошеного ООН порядку денного.

"Це дуже доречно, тому що фактично глобальний порядок денний, який оголосила ООН, це зміни клімату, пандемія COVID і збільшення кількості конфліктів. Ми якраз потрапляємо в останній розділ з агресією Росії, ми можемо порушити це питання і голосно заявити про те, що Росія робить з виборами в цілому на окупованих територіях", — сказав він.

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Доповнимо, за словами очільника МЗС Дмитра Кулеби, президент їде до Нью-Йорка з чіткою метою: консолідувати ще більшу підтримку світу для України.

"Це стосується питань протидії російській агресії. Це дуже важливо. По-перше, ми дуже успішно запустили Кримську платформу. По-друге, Крим є питанням номер один для нашої держави та дипломатії. Буде непроста розмова з Генеральним секретарем ООН на цю тему, адже ми хочемо бачити велику залученість ООН до питань Криму", — заявив міністр.