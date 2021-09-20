Росія змінила політику щодо Донбасу - ексміністр розповів, що чекає на ОРДЛО Андрій Загороднюк прокоментував участь жителів ОРДЛО в російських виборах

16:16, Сьогодні

Росія перейшла до поглинання окупованих районів Донбасу після того, як Україна відмовилась від реінтеграції ОРДЛО на умовах Кремля.

Таку думку висловив в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" ексміністр оборони Андрій Загороднюк.

За словами ексміністра оборони, інтеграція окупованих територій Донбасу з Росією "може відбуватися, буде відбуватися і відбувається".

"І щодо участі жителів цих територій у виборах на території РФ, і прискорена роздача паспортів перед тим, як ці вибори проходили. Ми бачимо постійно фактично процес інтеграції територій", - заявив він.

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Загороднюк додав, що скасування моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі на двох російських пунктах пропуску дозволить Росії "посилювати спроможності своїх військових саме на тимчасово окупованих територіях".

"Але з іншого боку вони це і так робили, тому якоїсь суттєвої зміни політичної ситуації не буде. Ми бачимо постійний рух зрощення, інтеграції так званих "ЛНР-ДНР" з Російською Федерацією. Це їх новий підхід після того, як їм не вдалося домовитися з Україною на їх умовах щодо реінтеграції, як вони це бачили. Тепер у них підхід трохи інший - це повна інтеграція", - вважає ексглава Міноборони.

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Раніше російський політолог Андрій Піонтковський в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що Росія хоче примусити Україну до підписання "третіх мінських угод".

"По-моєму, плани зараз такі: якась військова ескалація на Донбасі, яка змусить Україну до третіх мінських угод, що буде вже не гачком, а гаком, на який вони планують остаточно повісити українську державу", - заявив Піонтковський.

Радник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович заявив, що перемовини щодо Донбасу фактично заблоковані через команди президента Росії Володимира Путіна.

"Російська сторона постійно висуває все нові й нові умови", — заявив Арестович.