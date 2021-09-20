Зустріч Зеленського в ООН не вплине на ситуацію в Криму і Донбасі - дипломат Важливо, який меседж Зеленський дасть під час свого виступу-дипломат про візит президента на Генасамблею ООН

16:36, Сьогодні

Головне завдання України — це повна деокупація своїх територій і насамперед Криму, через те, що окупація почалася саме з нього. У зв'язку з цим зустріч президента Володимира Зеленського з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешом може мати непоганий проміжний результат, хоча сам візит вирішальним не буде. Про це повідомив у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" український дипломат Олександр Левченко.

"Головне це його (президента Зеленського – ред.) виступ перед настільки шанованими зборами, як Генасамблея ООН, і ті меседжі, які будуть говорити, перш за все, про деокупацію наших територій, і Донбасу і, насамперед АРК, тому що окупація почалася з Криму. І закінчитися тим, що Крим повинен стати українським півостровом", — повідомив дипломат.

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На думку Олександра Левченка, зустріч Зеленського з генсеком ООН Гутеррешом і генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом не буде вирішальною, але проміжне її значення велике.

"Для нас ще є питання тактичного характеру - наскільки у нас реформована система судів, правоохоронних органів, і як проходять реформи з корпоративного управління, мається на увазі управління НАК "Нафтогаз". Зрештою, підтримка щодо євроатлантичного напрямку була отримана від президента США під час останнього візиту нашого президента до Вашингтона, так що є конкретні речі, з якими ми підходимо до цієї зустрічі, і вона не вирішальна, але тим часом непоганий проміжний результат можна очікувати", — повідомив Олександр Левченко.

Нагадаємо, Зеленський поїде до Нью-Йорка, де зустрінеться з генеральним секретарем НАТО, генсеком ООН і лідерами кількох держав. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що ключовим питанням участі президента в засіданні Генасамблеї буде тема Криму.

На думку експерта-міжнародника Руслана Осипенка, ця зустріч виводить Україну на новий рівень вирішення питання щодо деокупації Криму та Донбасу. "Це вагома причина для нас як для держави підтримувати ту динаміку, яку задала "Кримська платформа" з питанням повернення Криму і деокупації Донбасу. Фактично ми виносимо це питання на більш високий рівень. Враховуючи, що представника ООН не було на "Кримській платформі", тепер президент їде туди та може з трибуни порушити це питання", — сказав він.

За словами російського політолога Андрія Піонтковського, поїздка Володимира Зеленського на 76-ту сесію Генеральної Асамблеї в ООН, яка розпочала свою роботу 14 вересня, — це правильне тактичне рішення. "Я думаю, що дуже правильно Зеленський запланував відвідування наприкінці вересня США. Навколо України складається дуже напружена ситуація. На всіх російських пропагандистських каналах погрози щодо України стають все рішучішими. У розпалі "операція Гляйвіц", в якій дві складові: дати обґрунтування нового витка російської агресії, це щоденні звинувачення України у вигаданих терактах в Росії; і … знову чергова тема "розіп'ятих хлопчиків" на Донбасі, обстріли мирних жителів "українськими фашистами", - сказав політолог.