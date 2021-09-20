Закон про олігархів може вдарити по інвесторах - Кіра Рудик На думку Кіри Рудик, в разі ухвалення законопроєкту Україна стане схожою на Росію і Білорусь

17:17, Сьогодні

Так званий законопроєкт про олігархів №5599, який до другого читання підтримав 17 вересня Комітет Верховної Ради з нацбезпеки, може стати приводом для звинувачення інвесторів у тому, що вони олігархи. Про це в програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" повідомила голова партії "Голос", нардеп Кіра Рудик.

Рудик зазначила, що та концепція, яка закладена в проєкті закону, поєднується з принципами, якими сьогодні керується влада РФ і Білорусі.

"Цей антиолігархічний закон не проти олігархів, він про концентрацію влади в одних руках, і він про те, щоб мати можливість контролювати тих чи інших людей в Україні. Я не уявляю, яким чином можна боротися за те, щоб до нас приходили інвестиції та одночасно говорити, що коли ви (інвестори – ред.) прийдете в Україну, тут вас можуть звинуватити в тому, що ви олігарх, і публічно вас внести до реєстру, тому що так вирішить РНБО. Це взагалі нечувано і ніде у світі таким чином це не працює. Україна в цьому плані може бути схожа на Росію і Білорусь, де одна людина може приймати рішення щодо того, щоб когось назвати олігархом, а когось ні. Якщо ми будуємо справедливу систему для всіх потрібно рухатися законним способом. Антиолігархічний закон, який подав президент, не є таким способом. Він не вирішує жодної проблеми. Він не бореться з олігархом жодним чином", - повідомила нардеп.

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20 вересня погоджувальна рада Верховної Ради включила законопроєкт про олігархів до порядку денного пленарного тижня. Про це повідомляє офіційний сайт парламенту. Законопроєкт був включений до розгляду за пропозицією фракції "Слуга народу".

Нагадаємо, 18 вересня в програмі "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна 24" спікер Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що цього тижня законопроєкт про олігархів проголосований бути не може. Він також повідомив, що його не надали можливість бути присутнім на Комітеті Верховної Ради з нацбезпеки 17 вересня, де члени підтримали законопроєкт про олігархів №5599 до другого читання. "Я член парламенту. Я співавтор правок (в закон про олігархів - ред.), і сьогодні провели комітет. Мені не надіслали таблицю правок і пропозицій, не запросили на Комітет. Я дізнався постфактум, що ви (звертається до голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії – ред.) провели цей комітет. Я буду з цим розбиратися в понеділок. Нічого не було розіслано. Це окреме питання, будемо з цим розбиратися", - заявив у прямому ефірі Разумков.

Своєю чергою, народний депутат від "Європейської солідарності" Олег Синютка повідомив, що в "Законі про олігархів" на боротьбу з олігархами спрямована тільки назва закону. Нардеп прокоментував результати опитування в програмі "Свобода слова Савіка Шустера", згідно з якими люди не вірять у дієвість законопроєкту про олігархів. "Мені здається, що тут люди мають рацію на 100% ... Якщо подивитися на цей законопроєкт, то на боротьбу з олігархами там спрямована хіба що назва цього законопроєкту. Його сутність — це монополізація і концентрація влади в руках офісу президента, а по-друге, це дуже рішучий наступ на свободу слова. І одна, і друга річ потрібна для того, щоб сконцентрувати у своїх руках владу, ще більше монополізувати важелі управління державою", — заявив Синютка.