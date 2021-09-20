Україні пора перестати "підставляти іншу щоку" – експерт про обстріли на Донбасі За словами Олега Жданова, Росія регулярно влаштовує обстріли з далекобійної артилерії, застосування якої заборонено

18:49, Сьогодні

Ситуація на сході України поряд з лінією розмежування залишається напруженою. Бойовики нарощують кількість обстрілів позицій ЗСУ. Про те, як протистояти агресії російських найманців на Донбасі в програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" розповів військовий експерт Олег Жданов.

Він зазначив, що Україна сьогодні сама дозволяє Росії здійснювати регулярно провокації. Жданов підкреслив, що доти, доки Україна "підставлятиме другу щоку Росії", напади з боку бойовиків не припиняться.

"Нам залишається захищати свій суверенітет. Це з нашого дозволу Росія така безкарна. Ми досі офіційно не хочемо визнати присутність російських військ на території окремих районів Донецької та Луганської області - це, по-перше. По-друге, ми як у Священному писанні — підставляємо щоразу іншу щоку і не відповідаємо, тим більше не ведемо вогонь на випередження", — повідомив Жданов.

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Військовий експерт повідомив, що бойовики стріляють по підконтрольних Києву територіях з артилерії. Дальність пострілу з такого озброєння становить до 15 кілометрів. ЗСУ, своєю чергою, відповідають зі стрілецької зброї або кулеметів. Інше озброєння відведене згідно з директоріями Мінського протоколу.

"Для того, щоб убезпечити цивільне населення можна використовувати високоточну зброю. Це коригувальні боєприпаси для артилерії. На жаль, політика президента — не стріляти", - зазначив експерт.

Як заявив командувач Об'єднаними силами ЗСУ Сергій Наєв, російські найманці під час обстрілів українських позицій хочуть показати свою безкарність. Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "РБК-Україна". "Основна мета таких провокацій — це демонстрація сили, безкарності та зухвалості. При цьому, зазначеними діями противник намагається мотивувати військове командування операції Об'єднаних Сил дати "гідну відповідь" з одночасною фіксацією порушень з нашого боку. Особлива увага приділяється спотвореному висвітленню реальних обставин у ЗМІ та звинуваченню вищого військово — політичного керівництва нашої держави в штучному загостренні ситуації на лінії розмежування", - підкреслив Наєв.

Варто нагадати, що питання про ситуацію на Донбасі та в Криму на Генасамблеї ООН повинен підняти під час свого виступу президент Зеленський. На думку українського дипломата Олександра Левченка, важливим є те, який меседж направить президент України учасникам Генасамблеї ООН. "Головне — це його (президента Зеленського – ред.) виступ перед настільки шанованим зборами, як Генасамблея ООН, і ті меседжі, які будуть говорити, перш за все, про деокупацію наших територій, і Донбасу і, насамперед АРК, тому що окупація почалася з Криму. І закінчитися тим, що Крим повинен стати українським півостровом", — повідомив дипломат.