США не визнають вибори в Держдуму РФ на окупованій частині України - заява Держдепу США закликали Росію виконувати свої міжнародні зобов'язання і поважати права людини

20:05, Сьогодні

США не визнають проведення виборів до Державної Думи Росії на суверенній українській території і підтверджують підтримку територіальної цілісності України.

Про це йдеться в заяві, оприлюдненій прес-службою Держдепу США. Зокрема, наголошується, що вибори Держдуми РФ "відбулися за умов, що не сприяють вільному та чесному проведенню".

"Використання російським урядом законів щодо "екстремістських організацій", "іноземних агентів" та "небажаних організацій" серйозно обмежило політичний плюралізм і завадило російському народу реалізувати свої громадянські та політичні права", - йдеться в повідомленні.

Також у Дежрдепі відзначили, що російська влада перешкоджала ОБСЄ спостерігати за виборами, що суперечить міжнародним зобов'язанням Росії.