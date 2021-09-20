Ляшко розкритикував закон про олігархів: ця проблема вирішується інакше Політик вважає, що Венеціанська комісія дасть негативний висновок щодо законопроєкту

22:21, Вчора

В Україні резонасний "закон про олігархів" не зможе вирішити завдання деолігархізації. Замість цього закону країні необхідні чесні суди і прозоре антимонопольне законодавство.

Про це в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" заявив лідер Радикальної партії Олег Ляшко.

Коментуючи направлення "закону про олігархів" на розгляд Венеціанської комісії, Ляшко зазначив:

"Сьогоднішня влада себе називає "слугами народу", вони не "слуги народу", вони більшовики… Вони бояться висновку "Венеційки" з однієї причини – тому що "Венеційка" як неупереджена визнана всім світом організація скаже, що ви - більшовики, ви "швондєри червоні"… Під приводом "грабуй багатих" ви хочете просто захопити ЗМІ, хочете призначати указами президента і рішеннями РНБО олігархів для того, щоб ці олігархи ходили до вас і ділилися з вами мільярдами. Ви хочете самі стати олігархами, користуючись і зловживаючи владою. От що насправді переслідує цей закон".

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Політик визнав, що в Україні є проблема олігархів, але ця проблема вирішується – "справедливі чесні суди… і антимонопольне законодавство, і влада нічого для того не зробила".

"Вони хочуть олігархами тільки керувати, щоб віджати в них бізнес, віджати ЗМІ, ресурси і гроші на наступні вибори", - додав лідер Радикальної партії.

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Нагадаємо, Верховна Рада 1 липня ухвалила в першому читанні законопроєкт №5599 про обмеження впливу олігархів. Мета документа — запобігання загрозам нацбезпеці через надмірний вплив осіб, які мають значну економічну і політичну вагу. Такі особи й позначаються як олігархи.

Положення документа, зокрема, передбачають встановлення ознак, за якими особу може бути віднесено до олігархів. Крім того, в законопроєкті йдеться про створення Реєстру олігархів.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до голови парламенту Дмитра Разумкова з офіційним листом, в якому вказує на невідповідність Конституції України законопроєкту №5599 "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".

Денісова зазначає, що в разі ухвалення закону про олігархів у теперішній редакції вона буде змушена в рамках своїх повноважень звернутися до Конституційного суду.

Після звернення омбудсмена Людмили Денісової голова Верховної Ради Дмитро Разумков вирішив направити законопроєкт №5599 на розгляд Венеціанської комісії.