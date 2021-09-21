Попахує Кремлем — політолог щодо закону про олігархів Євген Магда висловився про гучний законопроєкт

15:04, Сьогодні

Закон про олігархів повторює шлях, яким свого часу йшов Кремль, заявив у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" директор Інституту світової політики Євген Магда.

"На жаль, це вже було в Росії. Прихід до влади підполковника ФСБ, а потім закручування гайок, після якого Михайло Ходорковський поїхав на 10 років шити рукавиці, Борис Березовський був змушений емігрувати до Лондона, а потім його там знайшли повішеним. Я б не хотів такої долі жодному з українських багатіїв", — сказав він.

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За словами експерта, методи влади нагадують переслідування.

"Я знаю, що в Україні є традиції ненависті до багатих людей. Але я знаю, що на разі в жодній європейській країні немає юридичного визначення "олігарха". І мене дивує, коли секретар РНБО Данілов говорить про запуск системи моніторингу олігархів ще до того, як ухвалено відповідний закон при всій контраверсійності цього акту. Це нагадує такі превентивні переслідування. На мою думку, це дійсно надто попахує Кремлем, щоб на це спокійно дивитися", — сказав він.

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Нагадаємо, Верховна Рада 1 липня ухвалила в першому читанні законопроєкт президента Володимира Зеленського №5599 про обмеження впливу олігархів, який він подав на розгляд парламенту 2 червня. Мета документа — запобігання загрозам нацбезпеці через надмірний вплив осіб, які мають значну економічну і політичну вагу. Такі особи й позначаються як олігархи.

Положення документа, зокрема, передбачають встановлення ознак, за якими особу може бути віднесено до олігархів. Крім того, в законопроєкті йдеться про створення Реєстру олігархів.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до голови парламенту Дмитра Разумкова з офіційним листом, в якому вказує на невідповідність Конституції України законопроєкту №5599 "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".

Після звернення омбудсмена Людмили Денісової голова Верховної Ради Дмитро Разумков вирішив відправити законопроєкт №5599 на розгляд Венеціанської комісії.