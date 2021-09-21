Закон про олігархів призведе до узурпації влади - екссекретар РНБО Олександр Данилюк зазначив, що "влада не може пояснити, чого хоче"

17:15, Сьогодні

Так званий законопроєкт про олігархів у разі його ухвалення призведе до того, що ЗМІ будуть тотально контролюватися владою, і українцям від цього не стане легше. Таку думку в ефірі програми "Сьогодні День" на каналі "Україна 24" висловив колишній секретар РНБО Олександр Данилюк.

"Я про це відкрито говорю: я там (у законопроекті - ред.) не бачу позитивного сценарію для України. Єдине, що може статися, якщо цей закон спрацює, - всі олігархи позбудуться своїх медіаактивів. Це все, на що спрямований цей закон. І ось питання, де вони (ЗМІ - ред.) опиняться, давайте будемо моделювати. Ясно, що саме влада буде намагатися їх підібрати..." - сказав екссекретар РНБО.

"Це буде деолігархізація по-українськи, коли не Україна стає сильнішою, а Офіс президента. А це шлях до узурпації. Тому це закон так критикують, наші західні партнери критикують. Є просто мета прийти в парламент і щось просувати, а про наслідки ніхто не думає. Я спілкувався з багатьма колегами. Тих, хто спілкувався з представниками влади з приводу законопроєкту, здивувала неготовність і нерозуміння влади пояснити, чого вони хочуть. І це створює відчуття недовіри. Ніхто з тих, з ким я спілкувався, не розумів логіки, а вони ж звикли до того, що державна політика повинна бути передбачуваною. І думаю, що у багатьох українців теж немає довіри до цієї ініціативи, вони розуміють, що під гаслом деолігархізації їм краще не буде. Швидше за все, переваги отримають представники влади", - сказав Данилюк.

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Нагадаємо, Верховна Рада 1 липня ухвалила у першому читанні законопроєкт президента Володимира Зеленського №5599 про обмеження впливу олігархів. Зокрема, передбачається встановлення ознак, за якими особа може бути віднесена до олігархів. Крім того, йдеться про створення Реєстру олігархів.

Директор Інституту світової політики Євген Магда вважає, що закон про олігархів повторює шлях, яким свого часу йшов Кремль. "Прихід до влади підполковника ФСБ, а потім закручування гайок, після якого Михайло Ходорковський поїхав на 10 років шити рукавиці, Борис Березовський був змушений емігрувати до Лондона, а потім його там знайшли повішеним. Я б не хотів такої долі жодному з українських багатіїв", - сказав він.