Найкращий за останні 15 років: економіст розповів, що хорошого в новому держбюджеті Олег Устенко розповів, що йому подобається в проєкті бюджету на прийдешній рік

18:11, Сьогодні

Державний бюджет на 2022 рік є одним з кращих, заявив у програмі Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" радник президента з економічних питань Олег Устенко.

"Якщо ми говоримо в цілому про цей бюджет, то він набагато кращий тих бюджетів, які я бачив за останні 15 років. Що мені дуже подобається в цьому бюджеті, - що менший відсоток валового внутрішнього продукту перерозподіляється через державний бюджет. А це значить, що роль держави стає менше, і більше віддається влади та сил для розвитку приватного бізнесу, і більше влади та сили отримують місцеві бюджети", — сказав він.

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Також, за словами експерта, витрати зростають повільніше доходів.

"Ще мені подобається, що знижується дефіцит державного бюджету. Так, формально він знаходиться в межах 3,5% ВВП, але з позитивної точки зору ми бачимо, що витрати цього бюджету зростають меншими темпами, ніж доходи державного бюджету. Також в цьому бюджеті є можливість вийти на повністю бездефіцитний рівень, якщо ми не будемо враховувати ті виплати, які повинні йти по боргах", — сказав він.

Нагадаємо, 15 вересня Міністерство фінансів представило проєкт державного бюджету України на 2022 рік. У проєкті держбюджету на безпеку й оборону запланували майже 320 млрд грн, на освіту – 172 млрд грн, на медицину – майже 194 млрд, соціальний захист – 320 млрд. Зросте бюджет Пенсійного фонду – до 531 млрд грн, на дороги – 79 млрд грн, на погашення держборгу – 393 млрд грн.

Про основні параметри держбюджету на 2022 рік у програмі "Сьогодні День" на каналі "Україна 24" розповів міністр фінансів Сергій Марченко.