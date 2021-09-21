Зеленський про візит до США: їду працювати на благо держави Президент прибув до Нью-Йорка в прекрасному настрої

20:13, Вчора

Президент України Володимир Зеленський у коментарі знімальній групі телеканалу "Україна 24" розповів про свій візит до США на 76-ту сесію Генеральної асамблеї ООН.

"З яким настроєм? З прекрасним, тому що я їду працювати на благо нашої держави. Працювати, як назва вашого каналу - 24 години. Заради цього я і став президентом. Здається, саме цього і чекають від мене громадяни України", - заявив Володимир Зеленський.

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На запитання, як він переконуватиме західних партнерів про необхідність відстоювати інтереси України, президент відповів:

"Як завжди, наполегливо".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 21 вересня в Нью-Йорку взяв участь у відкритті 76-ї сесії Генасамблеї ООН.

Виступ глави української держави на загальних дебатах Генасамблеї ООН відбудеться 22 вересня. Зеленський повинен повернутися до Києва в четвер, 23 вересня.

76-та сесія Генеральної асамблеї ООН присвячена питанням протидії пандемії коронавірусу, а також збереження довкілля – паралельно відбуватиметься декілька великих міжнародних форумів щодо зміни клімату та захисту навколишнього середовища.

Нардеп від "Слуги народу" Ірина Верещук в ефірі телеканалу "Україна 24" поділилася очікуваннями від візиту Володимира Зеленського до США.

"Ми очікуємо від цього візиту не тільки виступу на 76-й Генасамблеї ООН, не тільки звернення українського лідера до всіх народів. Зараз Джозеф Байден у будь-якому випадку мав би вже висловити принаймні геостратегічну позицію США в даному контексті, в даних обставинах історичних, бо це дійсно історичні події", - повідомила вона.