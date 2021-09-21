"Цицерон тижня": Співак присудив звання "слузі народу" Арахамії "Баба Валя з "Укрпошти" не має відношення до закону про олігархів - Співак про перепалку на телешоу

20:55, Вчора

Участь голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії в популярній програмі, де він порівняв відомого журналіста з телеканалу CNN з "бабою Валею з "Укрпошти", отримала продовження. Нардепу присудили премію "Цицерон тижня" в програмі "Правда з Дмитром Співаком" на телеканалі "Україна 24".

"Медаль" вручив сам телеведучий Дмитро Співак.

"У мене запитання до лідера фракції: чим вам "баба Валя з "Укрпошти" не догодила? Може, це та "баба Валя", яка приносить пенсію вашій мамі та бабусі, чи у вас, Давиде, в батьків настільки все добре, що їм пенсія не потрібна?"- заявив Співак.

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У цьому ж ефірі після виступу Денісової Арахамія заявив, що законопроєкт №5599 сьогодні коментують навіть на закордонних телеканалах. "Сьогодні на одному з телеканалів у титрах було написано — ведучий журналіст CNN проти закону про олігархів. Я перепрошую, завтра баба Валя з "Укрпошти" буде проти закону про олігархів. Давайте ми самі розберемося. Я вам гарантую, що він (журналіст - ред.) не читав цей закон, бо англійською мовою його не перекладали", - заявив Арахамія.

З "бабою Валею" Давид Арахамія порівняв відомого журналіста CNN Фаріда Закарію, який також є редактором тижневика Newsweek International. Журналіст вважається експертом в області міжнародних відносин.

Варто зазначити, що проєкт закону №5599, який до другого читання підтримав 17 вересня комітет Верховної Ради з нацбезпеки, критикував не тільки іноземний журналіст. Так, на думку глави партії "Голос" Кіри Рудик, майбутній закон може стати приводом для звинувачення інвесторів у тому, що вони олігархи. Рудик зазначила, що та концепція, яка закладена в проєкт закону, поєднується з принципами, якими сьогодні керується влада РФ і Білорусі. "Цей антиолігархічний закон не проти олігархів, він про концентрацію влади в одних руках, і він про те, щоб мати можливість контролювати тих чи інших людей в Україні. Я не уявляю, яким чином можна боротися за те, щоб до нас приходили інвестиції й одночасно говорити, що коли ви (інвестори – ред.) прийдете в Україну, тут вас можуть звинуватити в тому, що ви олігарх, і публічно вас внести до реєстру, тому що так вирішить РНБО. Це взагалі нечувано і ніде у світі таким чином це не працює. Україна в цьому плані може бути схожою на Росію і Білорусь, де одна людина може приймати рішення щодо того, щоб когось назвати олігархом, а когось ні", — повідомила нардепка.