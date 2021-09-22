У помічника Зеленського стріляли в Київській області Водій перебуває в реанімації, Сергій Шефір не постраждав

11:28, Сьогодні

Біля села Лісники Києво-Святошинського району Київської області стріляли в автомобіль першого помічника Володимира Зеленського Сергія Шефіра. Про це йдеться в ефірі програми "Сьогодні Ранок" на каналі "Україна 24" з посиланням на інформацію "Української правди".

Видання посилається на джерела в правоохоронних органах і коментар генпрокурора Ірини Венедіктової.

За словами джерел, в автомобіль вистрілили автоматною чергою, поранено водія, Сергій Шефір не постраждав. Нападників розшукують, оголошено спецоперацію "Сирена".

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Інформацію також підтвердив нардеп Євген Шевченко. За його словами, водій отримав три кулі й перебуває в реанімації.

Нагадаємо, Володимир Зеленський знаходиться в США на сесії Генасамблеї ООН.