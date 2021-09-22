"Це виклик всій Україні": генерал СБУ про замах на Шефіра Експерт з питань держбезпеки допускає, що стріляли саме у водія з метою залякати першого помічника президента

12:09, Сьогодні

Стрілянина по автомобілю першого помічника президента Сергія Шефіра, в результаті якої було поранено водія, є результатом колапсу правоохоронної системи й можливою спробою залякування. Про це в ефірі програми "Сьогодні Ранок" на каналі "Україна 24" заявив експерт з питань держбезпеки, генерал-майор СБУ Василь Вовк.

"Якщо говорити неофіційною мовою, це дуже високопоставлена ​​особа в державній ієрархії, особливо в оточенні президента. Це значна подія, навіть не інцидент, тим більше що є ознаки замаху на вбивство, і тут можна зробити висновки: колапс правоохоронної системи, на випередження ніхто не працює. Якщо вже замах на таких осіб, це говорить багато про що, про те, що потрібно проводити ревізію в правоохоронній системі й фільтрацію керівних осіб системи", - сказав генерал.

"Я завжди говорив, що за політику у нас не вбивають, у нас вбивають за гроші. Потрібно шукати якихось "обіжених" людей серед так званих олігархів, тобто підпільних "рішал", типу ділових людей, які домагаються державного бюджету, хочуть брати участь у розділі цього пирога. Можливо, пан Шефір бере участь у збереженні цілісності бюджету, і я думаю, що це послужило мотивом для скоєння цього злочину. Почекаймо попередніх результатів розслідування", - сказав Вовк.

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Також експерт звернув увагу на те, що кулі влучили у водія, а сам Шефір залишився неушкодженим.

"Такі замахи здійснюють професіонали, і якби був замах безпосередньо на нього, було б інше розставлення щодо влучення куль. Можливо, працює мотив залякати першого помічника президента. Цей замах - великий виклик правоохоронній системі, президенту і всій Україні", - сказав Вовк.

Нагадаємо, автомобіль Шефіра було обстріляно з автомата 22 вересня близько 10:00 біля села Лісники Київської області. Було поранено водія, він знаходиться в реанімації в клініці "Феофанія". Сергій Шефір не постраждав.