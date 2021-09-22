На Шефіра могла влаштувати замах група з 5-6 осіб - полковник СБУ Експерт схиляється до економічних мотивів злочину

12:46, Сьогодні

Замах на першого помічника президента Сергія Шефіра могла скоїти група з декількох людей. Таку думку в ефірі програми "Сьогодні День" на каналі "Україна 24" висловив полковник СБУ у відставці Олег Старіков.

"Думаю, стрілка хтось прикривав, була група - людей п'ять-шість. Зараз головне для слідства - відпрацьовувати цю територію, шукати всі можливі зачіпки, пов'язані з показаннями свідків або речовими доказами. Якщо стрілки забрали всі гільзи, значить, вони професіонали, якщо покидали гільзи, сигарети, поплювали там тощо - це певні аматори, яких найняли якісь люди для того, щоб налякати або якось помститися. Зараз найгарячіша пора для слідчих, оперативників", - сказав Старіков.

"Найголовніше - мотив скоєння злочину: або економічний, або політичний. Я більше схиляюся до економічного", - сказав Старіков.

Читайте також: У помічника Зеленського стріляли в Київській області

Нагадаємо, автомобіль Шефіра було обстріляно з автомата близько 10:00 в районі сіл Ходосівка і Лісники в Київській області. У водія влучило три кулі, Шефір не постраждав. На місці події знайдено 18 гільз.

Експерт з питань держбезпеки, генерал-майор СБУ Василь Вовк допускає, що Шефіра хотіли залякати. "Такі замахи скоюють професіонали, і якби був замах безпосередньо на нього, було б інше розставлення щодо влучення куль. Можливо, працює мотив залякати першого помічника президента", - сказав Вовк.