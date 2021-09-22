Через замах на Шефіра перевірятимуть автомобілі звичайних громадян - поліція Спікер поліції Київської області розповіла про операцію "Перехоплення"

14:15, Сьогодні

У Київській області у зв'язку з розстрілом автомобіля першого помічника президента Сергія Шефіра, під час якого було поранено водія, поліція ввела спецоперацію "Перехоплення". Яким чином оперативні дії правоохоронців і силовиків можуть відбитися на звичайних громадянах, розповіла в програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" речниця поліції Київської області Ірина Прянишникова.

Правоохоронниця прокоментувала, чи велася стрілянина із засідки, й уточнила останні відомості щодо події.

"Дійсно, сьогодні о 10-й ранку трапився напад, поранено водія, за попередньою інформацією, близько трьох поранень він отримав. Але щодо засідки зараз ми ще інформацію не озвучуємо. По області зараз введено операцію "Перехоплення", ми шукаємо нападників, тих, хто безпосередньо скоїв цей напад. Ми бачили, що правий бік автівки дійсно обстріляно, одна куля влучила в задню частину автомобіля. Подальшу інформацію будемо уточнювати й давати трошки пізніше", - сказала Прянишникова.

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"Найближчі три години ми будемо вам також повідомляти інформацію, яка є. Але, я думаю, що справа резонансна, не така проста, як здається на перший погляд, тому поліція зараз робить все можливе для того, щоб встановити нападників і безпосередньо визначити, хто причетний до цього нападу", - зазначила спікер обласної Нацполіції Київщини.

Прянишникова також закликала громадян поставитися з розумінням до роботи поліції, яка направила всі сили на розшук стрільців. Вона зазначила, що є ймовірність, що поліція перевірятиме автомобілі й звичайних громадян.

"Поліція вже має орієнтування, кого розшукуватимуть. Але ми закликаємо всіх громадян з розумінням поставитися до цієї операції, оскільки можуть перевірятися автівки, водії, тому просимо всіх посприяти. Зараз дуже важливо за гарячим слідом встановити нападників", - підкреслила спікер.

Нагадаємо, 22 вересня біля села Лісники Києво-Святошинського району стріляли в автомобіль першого помічника Володимира Зеленського Сергія Шефіра. За словами джерел, в автомобіль вистрілили автоматною чергою, поранено водія, Сергій Шефір не постраждав.