"Народ проти": хто буде гостями програми Наташі Влащенко Чиновники та політики боротимуться за довіру й повагу глядачів

11:54, Сьогодні

У четвер, 23 вересня, на телеканалі "Україна 24" - новий випуск шоу "Народ проти" з Наташею Влащенко. У масштабному проєкті, як у справжньому Колізеї, відомі чиновники борються за довіру й повагу глядачів, відповідаючи на провокаційні запитання.

Гості:

Володимир Гройсман, експрем'єр-міністр України

Ірина Верещук, народний депутат, "Слуга Народу"

Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська солідарність"

Дмитро Співак, керівник "Національної стратегії розвитку"

Олександр Качура, народний депутат, "Слуга народу"

Павло Клімкін, ексміністр закордонних справ України

Артур Герасимов, народний депутат, "Європейська солідарність"

Юрій Камельчук, народний депутат, "Слуга народу"

Андрій Ніколаєнко, народний депутат, "Батьківщина"

Антон Поляков, народний депутат, "За Майбутнє"

Денис Маслов, народний депутат, "Слуга народу"

Сергій Сивохо, керівник "Національної платформи примирення і єдності"

Олексій Устенко, народний депутат, "Слуга народу"

Андрій Іллєнко, заступник голови ВО" Свобода"

Вікторія Гриб, народний депутат, позафракційний

Василь Вовк, ексголова головного слідчого Управління СБУ

Включення:

Геннадій Москаль

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