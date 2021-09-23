"Народ проти": хто буде гостями програми Наташі Влащенко
Чиновники та політики боротимуться за довіру й повагу глядачів
У четвер, 23 вересня, на телеканалі "Україна 24" - новий випуск шоу "Народ проти" з Наташею Влащенко. У масштабному проєкті, як у справжньому Колізеї, відомі чиновники борються за довіру й повагу глядачів, відповідаючи на провокаційні запитання.
Гості:
- Володимир Гройсман, експрем'єр-міністр України
- Ірина Верещук, народний депутат, "Слуга Народу"
- Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська солідарність"
- Дмитро Співак, керівник "Національної стратегії розвитку"
- Олександр Качура, народний депутат, "Слуга народу"
- Павло Клімкін, ексміністр закордонних справ України
- Артур Герасимов, народний депутат, "Європейська солідарність"
- Юрій Камельчук, народний депутат, "Слуга народу"
- Андрій Ніколаєнко, народний депутат, "Батьківщина"
- Антон Поляков, народний депутат, "За Майбутнє"
- Денис Маслов, народний депутат, "Слуга народу"
- Сергій Сивохо, керівник "Національної платформи примирення і єдності"
- Олексій Устенко, народний депутат, "Слуга народу"
- Андрій Іллєнко, заступник голови ВО" Свобода"
- Вікторія Гриб, народний депутат, позафракційний
- Василь Вовк, ексголова головного слідчого Управління СБУ
Включення:
- Геннадій Москаль
Теми:
- Обстріл авто радника президента. Хто стоїть за нападом?
- Скандал навколо спікера. Чому в парламенті хочуть змінити Разумкова?
- Нові податки та закон про олігархів - чи зможе монобільшість зібрати голоси?
Не пропустіть - 23 вересня о 21:00 "Народ проти".