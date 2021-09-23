Україні потрібні не реєстри олігархів, а боротьба з корупцією - нардеп Реєстр олігархів вигідний самим олігархам, оскільки список стане другим "Форбс" – нардеп

13:02, Сьогодні

Деолігархізація в Україні передбачає в першу чергу боротьбу з корупційними схемами, в яких однією з дійових осіб є олігархи. У зв'язку з цим сьогодні важливо побороти саме такі схеми, а не створювати списки олігархів, повідомила в програмі "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" народний депутат з фракції "Слуга народу" Людмила Буймістер.

"Боротися з корупцією в першу чергу, а не вдавати, що ми будемо створювати зараз реєстри, в які олігархи доплачуватимуть, щоб туди потрапити, бо це буде другий реєстр Форбс, і буде просто вигідно там бути. Або доплачувати, щоб туди не попадати…", - зазначила парламентарій.

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Людмила Буймістер вважає, що Антимонопольний комітет може з'ясувати, чи є порушення на ринку. За її словами, схожі проблеми були також і в інших країнах.

"Не пропонується жодних механізмів вирішення питання по суті, як це відбувалося, наприклад, у США чи Кореї, де теж існувала величезна проблема з олігархами. Для цього є спеціальні органи, такі як Антимонопольний комітет, який має групу експертів, які можуть проаналізувати ринки та зробити висновок – є порушення чи нема", - зазначила вона.

Про те, що США також пройшли шляхом, в якому зменшили вплив олігархату на політику та інші сфери країни, повідомив раніше журналіст Дмитро Гордон. Він нагадав, що в Америці свого часу еліти прийшли між собою до угоди про те, що треба жити за законом.

"Чиновники отримують велику зарплату. Далі неминуче покарання за корупцію: вкрав — у в'язницю, і показувати це все великим планом з телевізора, в Youtube, що, дивіться, ось цьому ми дали велику зарплату, дали великий соцпакет, а він взяв хабар у цього олігарха. Олігарха у в'язницю за давання хабаря, чиновників у в'язницю за отримання хабаря і позбавлення всього. Тобто це комплекс заходів. Для того щоб зрозуміти, як це працює, поїдьте в США і подивіться, як це працює там. У них же корупції низової немає, нагорі, не виключаю, корупція існує", - повідомив журналіст.

Крім того, за словами нардепа від партії "Євросолідарність" Олексія Гончаренка, проєкт закону про олігархів, який 23 вересня може бути проголосований у парламенті України, дає можливість потужному розгулу корупції в країні. Нардеп заявив, що після прийняття закону в Україні почнуться процеси монархізації.

"Влада проштовхує голосування за так званий законопроєкт про деолігархізацію, а насправді – про монархізацію України всупереч тому, що Венеціанська комісія прийняла його до розгляду, і ми чекаємо на її висновок. Я не розумію, як можна голосувати за законопроєкт, який ми направили на експертизу, не чекаючи висновків експертизи", - підкреслив нардеп.

Нагадаємо, що Верховна Рада 1 липня прийняла в першому читанні законопроєкт президента Володимира Зеленського №5599 про обмеження впливу олігархів, який він подав на розгляд парламенту 2 червня. Мета документа - запобігання загрозам нацбезпеці через надмірний вплив осіб, які мають значну економічну і політичну значущість. Такі особи й позначаються як олігархи. Положення документа, зокрема, передбачають встановлення ознак, за якими особа може бути віднесена до олігархів. Крім того, в законопроєкті йдеться про створення реєстру олігархів. Ухвалили законопроєкт силами нардепів "Слуги народу", "За майбутнє", "Довіра" та позафракційних. Проти була "Європейська солідарність" і "Голос", а "Батьківщина" – утрималася.