На Заході юристи не можуть зрозуміти суть закону про олігархів - експерт Інвестиції в Україні можуть опинитися під загрозою: Євген Добряк про деолігархізацію в країні

14:16, Сьогодні

Закон про деолігархізацію може привести до сумних наслідків щодо інвестувань в Україну. Причиною може стати той факт, що інвестор може опинитися в реєстрі олігархів, заявив в ефірі програми "Сьогодні день" на телеканалі "Україна 24" політичний експерт Євген Добряк.

За його словами, законопроєкт №5599 вплине на бажання інвесторів в Україні підтримувати бізнес. Крім того, Добряк зауважив, що західні юристи не можуть зрозуміти концепцію цього документа.

"Є позиція деяких західних партнерів щодо закону про олігархів. Я спілкувався з британськими, французькими юристами. Люди не можуть зрозуміти взагалі суть цього законопроєкту. Вони кажуть, невже не можна зробити суттєві дієві законодавчі механізми впливу на зближення великого бізнесу і влади. І щоб це розділити дуже простими способами. Це антимонопольне, податкове, антитрастове, антикорупційне законодавство. У даній ситуації я взагалі не можу зрозуміти сенс цього Закону. Тим самим ми відходимо назад і в принципі залякуємо інвесторів, які можуть зайти в Україну і теж підпасти під це законодавство. Треба мудро підходити до цих питань. Ми можемо цим законопроєктом багато зробити шкоди. Я вважаю, що депутати повинні уважно подумати перед тим, як натискати кнопки, голосуючи за цей законопроєкт",- підкреслив експерт.

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Раніше свою думку про інвесторів також висловила експертка і нардеп від Партії "Голос" Кіра Рудик. Проєкт закону № 5599, на її погляд, може стати приводом для звинувачення інвесторів у тому, що вони олігархи. Рудик зазначила, що та концепція, яка закладена в законопроєкті, поєднується з принципами, якими сьогодні керується влада РФ і Білорусі. "Цей Антиолігархічний закон не проти олігархів, він про концентрацію влади в одних руках, і він про те, щоб мати можливість контролювати тих чи інших людей в Україні. Я не уявляю, яким чином можна боротися за те, щоб до нас приходили інвестиції та одночасно говорити, що коли ви (інвестори – ред.) прийдете в Україну, тут вас можуть звинуватити в тому, що ви олігарх, і публічно внести до Реєстру, тому що так вирішить РНБО. Це взагалі нечувано і ніде у світі таким чином це не працює. Україна в цьому плані може бути схожою на Росію і Білорусь, де одна людина може приймати рішення щодо того, щоб когось назвати олігархом, а когось ні",- повідомила нардеп.

Щодо реєстру олігархів, то, на думку народної депутатки від фракції "Слуга народу" Людмили Буймістер, олігархам вигідно буде в ньому опинитися, через те, що це другий Форбс. На її думку, в деолігархізації важливо побороти корупцію, а не складати списки. "Боротися з корупцією насамперед, а не вдавати, що ми створюватимемо зараз реєстри, в які будуть олігархи доплачувати, щоб туди потрапити, тому що це буде другий реєстр Форбс, і буде просто вигідно там бути. Або доплачувати, щоб туди не попадати...", - зазначила парламентарій.

Зазначимо, що сьогодні, 23 вересня, народні депутати ухвалили закон "Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаних з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)". Документ був прийнятий у другому читанні та в цілому. Таким чином, законопроєкт №5599 підтримали 279 народних депутатів. Фракція "Слуга народу" дала 229 голосів, "За майбутнє" - 18, "Довіра" - 15, "Голос" - 11, позафракційні депутати - 6. Відмовилися підтримувати проєкт закону нардепи фракції "Опозиційна платформа — За життя" і "Європейська солідарність". Нардепи від "Батьківщини" утрималися від голосування.



Також нагадаємо, що мета документа - запобігання загроз нацбезпеці через надмірний вплив осіб, які мають значну економічну і політичну значущість. Такі особи і позначаються як олігархи. Положення документа, зокрема, передбачають встановлення ознак, за якими особа може бути віднесена до олігархів. Крім того, в законопроєкті йдеться про створення реєстру олігархів.