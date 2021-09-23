У "Слузі народу" повідомили, коли в Раді голосуватимуть за податковий закон Мошенець пояснила, чому Рада перенесла розгляд податкового законопроєкту

14:47, Сьогодні

В українському парламенті зняли з розгляду законопроєкт №5600 про податкові зміни. Про те, коли проголосують проєкт закону про наповнення держбюджету шляхом підвищення податків, і чому його зняли з парламентського порядку денного, повідомила в програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" народний депутат від фракції "Слуга народу" Олена Мошенець.

За словами нардепа, до кінця тижня проєкт закону розглянуто не буде. Є ймовірність, що розгляд документа відбудеться через тиждень.

"Що стосується податкового або ресурсного законопроєкту 5600, на нього дійсно збирали підписи. Але це збирали підписи за процедурою прим. 1 ст. 119 регламенту Ради, це процедура, коли кількість правок перевищує кількість статей, і у кожної фракції є можливість озвучити по 5 правок, у позафракційних – по 1 правці. Але така процедура повинна назбирати, по-перше, третину підписів від складу Верховної Ради, а потім пройти відповідне підтвердження на регламентному комітеті. Саме тому це вимагає більше часу в днях. Сьогодні точно, думаю, ми це не встигнемо. І завтра так само. Саме тому цей законопроєкт буде розглядатися через тиждень, і буде розглядатися саме за скороченою процедурою, яка застосовувалась, коли ми голосували за банківський законопроєкт", - повідомила Олена Мошенець.

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Про те, що законопроєкт №5600 сьогодні розглядатися не буде, повідомив народний депутат від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко в Telegram. "Слуги народу знімають сьогодні з розгляду скандальний законопроєкт 5600 про податкові зміни", - повідомив нардеп.

Нагадаємо, проєкт закону про внесення змін до Податкового кодексу України був прийнятий Верховною Радою в першому читанні 1 липня. Він підвищує деякі податкові ставки, зокрема акцизи й податки.

Раніше лідер Радикальної партії Олег Ляшко розкритикував цей законопроєкт і назвав його антиукраїнським. "Я проти цього закону, тому що він вбиває робочі місця українців. Тому що цей закон про нові податки призведе до збільшення цін на продукти, на життя. Цей закон робить нашу економіку і наше виробництво неконкурентними. Нові податки або збільшення старих податків веде до одного - до втрати конкуренції, до втрати не тільки зовнішнього, але і внутрішнього ринку", - заявив він.

Крім того, економічний експерт Борис Кушнірук раніше зазначив, що підвищення податків може мати погані наслідки для бізнесу. "По-перше, я б зазначив, що депутати та чиновники хочуть порушити чинне податкове законодавство — Податковий кодекс і Бюджетний кодекс, які чітко встановлюють, що нові податки та зміни ставок податків не можуть встановлюватися на новий бюджетний рік, якщо вони не були введені до 1 липня поточного року. Таким чином, навіть якщо ви хочете вводити якісь податкові новації, то на наступний бюджетний рік їх водити не можна, а тільки з 2023 року. Чи захочуть у черговий раз наші депутати з чиновниками порушити чинне законодавство, не знаю, але це дуже погана історія. Тому що як може будь-який бізнес в Україні щось планувати, якщо можна ввести податки, які абсолютно не передбачені в планах фінансових компаній на наступний рік", - сказав він.