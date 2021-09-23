Закон про олігархів прийнято з порушеннями регламенту — нардеп У "Євросолідарності" вважають процедуру ухвалення закону про олігархів протизаконною

15:47, Сьогодні

У "Євросолідарності" розкритикували процес ухвалення законопроєкту №5599, зазначивши, що під час голосування "відбулося нехтування парламентських норм". Такою точкою зору поділився у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олег Синютка.

"Хоча остаточну кваліфікацію дадуть юристи, але сьогодні Стефанчук (перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук – ред.) точно напрацював на статтю про перешкоджання депутатській діяльності. Сьогодні відбулося нехтування парламентських норм. З точки зору процедури, все те, що відбувалося в сесійній залі, точно є незаконним і нагадує «диктаторські закони», які в січні 2014 року намагався пропхати Янукович. Ми бачимо, що порушення закону, порушення регламенту стало нормою для проведення цього законопроєкту на догоду офісу (президента України - ред.) на Банковій", - заявив нардеп.

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Парламентарій заявив, що закон несе пряму загрозу для роботи опозиційних ЗМІ. За його словами, законопроєкт №5599 може посприяти узурпуванню в Україні влади.

"Що вони хочуть? Дві речі. Перше, придушити свободу слова, нівелювавши роботу опозиційних ЗМІ. Друге, хочуть повністю узурпувати владу в країні. Тому що всі повноваження передати кишеньковому органу, який і кількісно, і персонально визначається президентом України – це не відповідає ані духу демократії, ані нашим європейським прагненням", - підкреслив Олег Синютка.

Нагадаємо, сьогодні, 23 вересня, народні депутати прийняли закон "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)". Документ був прийнятий у другому читанні та в цілому. Таким чином, законопроєкт №5599 підтримали 279 народних депутатів. Фракція "Слуга народу" дала 229 голосів, "За майбутнє" - 18,"Довіра" - 15, "Голос" - 11, позафракційні депутати - 6. Відмовилися проєкт закону підтримувати нардепи фракції "Опозиційна платформа — За життя" і "Європейська солідарність". Нардепи від "Батьківщини" утрималися від голосування.

Раніше політичний експерт Євген Добряк зазначив, що закон про деолігархізацію може призвести до сумних наслідків, що стосуються інвестувань в Україну. Причиною цього може стати той факт, що інвестор може опинитися в реєстрі олігархів. За словами експерта, законопроєкт №5599 вплине на бажання інвесторів в Україні підтримувати бізнес. Крім того, за словами Добряка, західні юристи не можуть зрозуміти концепцію цього документа.

"Є позиція деяких західних партнерів щодо закону про олігархів. Я спілкувався з британськими, французькими юристами. Люди не можуть зрозуміти взагалі суть цього законопроєкту. Вони кажуть, невже не можна зробити істотні дієві законодавчі механізми впливу на зближення великого бізнесу і влади.

Також нагадаємо, що декларована авторами мета законопроєкту №5599 — запобігання загрозам нацбезпеці через надмірний вплив осіб, які мають значну економічну і політичну значущість. Такі особи й позначаються як олігархи. Положення документа, зокрема, передбачають встановлення ознак, за якими особа може бути віднесена до олігархів. Крім того, в законопроєкті йдеться про створення реєстру олігархів.