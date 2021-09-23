Верховна Рада ухвалила закон про олігархів: подробиці голосування Опозиція намагатиметься анулювати голосування

15:58, Сьогодні

Верховна Рада після бурхливих обговорень ухвалила гучний закон про олігархів. Як це відбувалося, розповіла кореспондентка телеканалу "Україна 24" в програмі "Сьогодні Новини".

Опозиція незадоволена тим, як відбулося голосування за законопроєкт №5599. Вони наполягали на тому, щоб їхнє право як парламентаріїв було реалізовано і вони могли б розповісти про свої поправки та поставити їх на голосування. Але "Слуги народу" вирішили інакше, і закон був прийнятий 279 голосами. Найбільше голосів дали "слуги народу", також голосували групи "Довіра" і "За майбутнє" та позафракційні депутати. Інші фракції або утрималися, або голосували проти.

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Голосуванню передували обговорення, які тривали майже дві години. Голови фракцій вирішували, за яким сценарієм піти під час голосування. Спочатку на нараді голів фракцій і президії ВР було вирішено, що кожна фракція зможе поставити свої правки на голосування і мати можливість виступити. Однак, порадившись, фракція "Слуга народу" вирішила йти постатейно, використовуючи 119 статтю регламенту. При цьому ще 2018 року Конституційний суд вказував на те, що рішення, прийняті таким способом, пізніше можуть бути визнані неконституційними.

Поки законопроєкт не підпише президент, він не вважається чинним, до того ж перехідний період цього закону становить шість місяців. Опозиційні фракції вже говорять про те, що подаватимуть постанови, щоб скасувати голосування за цей закон.

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Нагадаємо, 23 вересня народні депутати ухвалили закон "Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаних з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)". Документ був прийнятий у другому читанні та в цілому. Таким чином, законопроєкт №5599 підтримали 279 народних депутатів. Фракція "Слуга народу" дала 229 голосів, "За майбутнє" — 18, "Довіра" — 15, "Голос" — 11, позафракційні депутати — 6. Відмовилися підтримувати проєкт закону нардепи від фракції "Опозиційна платформа — За життя" і "Європейська солідарність". Нардепи від "Батьківщини" утрималися від голосування.



Мета цього закону — запобігання загроз нацбезпеці через надмірний вплив осіб, які мають значну економічну і політичну значущість. Такі особи й позначаються як олігархи. Положення документа, зокрема, передбачають встановлення ознак, за якими особа може бути віднесена до олігархів. Крім того, в законопроєкті йдеться про створення реєстру олігархів.